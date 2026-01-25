Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, sobre Marc Márquez: "Merece la máxima admiración"

Director general de Ducati Corse y ‘padre’ de las dominantes Desmosedici, Luigi ‘Gigi’ Dall'Igna (Thiene, Italia, 1966) es el ingeniero más codiciado en MotoGP. Charlamos con él durante la presentación del equipo de Marc Márquez y Pecco Bagnaia en Madonna di Campiglio, en los Dolomitas. Un escenario majestuoso, a la altura de sus expectativas.

Estan ante la temporada del Centenario de Ducati ¿Sienten una mayor responsabilidad?

Cada año es especial. Según creo yo no hay un año más relevante que otro. El objetivo de Ducati desde hace un tiempo ha sido ganar el campeonato mundial y obviamente será el mismo este año.

En cualquier caso, presumen de unas cifras históricas, con 88 podios consecutivos y la triple corona en 2025. ¿Esperan mantener ese nivel?

Estamos trabajando con ese reto en mente. Y no será fácil porque tenemos que avanzar con dos proyectos a la vez. Por suerte, el reglamento nos ayudó, ya que congelamos el motor para la moto del 26, lo que nos da más libertad para diseñar la del 27, cuando cambia la normativa en MotoGP, pero será complicado. Nuestros rivales están trabajando muy duro, pero ya sabéis que nos gusta ganar y haremos todo lo posible para conseguirlo.

¿La GP24 fue la mejor moto en estos cien años de historia de Ducati?

En ese momento probablemente sí, porque la moto del 24 tenía un margen superior respecto al resto de la parrilla y era muy dominante. Pero, desde mi punto de vista, la GP25 fue mejor y el objetivo es que la GP26 la supere. Sobre el papel lo es, los números así nos lo indican, aunque luego habrá que ir a Sepang, probarla y decidir qué ideas se confirman y cuáles se descartan. De momento diré que el diseño, los colores del Centenario, me gustan mucho.

¿Diría que es una moto de transición antes de la ‘revolución’ del 27?

En realidad, hay muchas cosas que aún están libres, como por ejemplo el carenado. Pero tampoco el motor está completamente congelado. Hay partes, como por ejemplo el escape o la aspiración, en las que se puede trabajar, así que estamos explorando esas oportunidades.

¿Cuál será el cambio más importante en 2027?

El de los neumáticos. Hay una diferencia significativa con el nuevo fabricante.

¿Y la reducción de cilindrada, de 1000 cc a 850cc?

Eso es positivo. Era importante intentar reducir la velocidad de las motos, porque en los últimos años habíamos alcanzado los límites de las pistas.

El curso pasado vivieron dos situaciones extremas en el box. A un lado, la felicidad y éxito absoluto de Marc Márquez. Al otro, la crisis de Pecco Bagnaia. ¿Cómo lo gestionaron?

Fue difícil. Sinceramente, no esperaba que Pecco tuviese problemas tan graves en tantas carreras.

Antes de que llegara Márquez al equipo, Bagnaia fue dos veces subcampeón y dos veces campeón ¿Cómo se explica ese bajón de rendimiento en 2025?

Fue un problema para nosotros y para él, que intentamos resolver juntos. Aún no lo hemos conseguido. A finales del año pasado, aún no habíamos dado con la solución, pero confiamos en que, trabajando juntos, podremos lograr los resultados que solo se dieron en unos pocos circuitos. Es una cuestión de feeling, de un conjunto de muchas cosas que deben salir bien. En los tests de Valencia creo que Pecco encontró ese feeling y se notó en sus tiempos. Espero que 2026 sea más regular y que tengamos a un Pecco competitivo en cada circuito, como lo fue en temporadas anteriores.

¿Además de la futura GP27, este año tendrán que trabajar en dos motos diferentes para Pecco y Marc?

No habrá dos motos distintas. La GP26 es la misma, aunque con ciertos detalles adaptados a las necesidades de cada piloto. Estamos preparados y tenemos los recursos para hacerlo.

La renovación, a punto

Hablemos de renovaciones. Márquez asegura que en una escala del 0 al 10, sus posibilidades de firmar con Ducati están ahora mismo en un 9…

Lo que dice Marc es correcto, 9 sobre 10. Sin duda estamos muy cerca, pero aún faltan pequeños detalles en la negociación. Todavía no está firmado, pero claramente queremos acordar un nuevo contrato con Marc y a poder ser, anunciarlo antes del inicio del Mundial.

¿Y Bagnaia?

Como hicimos con Pecco en 2023, nuestro objetivo principal es primero fichar al actual campeón del mundo y luego trabajaremos en el resto. Con Pecco hay tiempo para hablar.

¿Puede comentar los rumores sobre Acosta? Massimo Rivola asegura que será el compañero de Marc en 2027…

Ví que Rivola habló más de Ducati que de Aprilia en la presentación de su equipo, así que se lo dejo a él.

Estos días en Madonna, he visto pancartas recordando aquello de ‘Marc é rosso’ que dijo Tardozzi ante los pitos de los tifosi en Mugello. ¿Le duele que un sector de la afición italiana esté en contra de Márquez por sus antiguas rencillas con Valentino Rossi?

Nunca puedes contentar a todos, pero creo que los aficionados de Ducati están con Marc. Es un piloto que ha hecho algo extraordinario no solo para el motociclismo, sino para el deporte en general, merece la máxima admiración.