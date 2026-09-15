Gigi Dall’Igna, director general de Ducati, alucina con Marc Márquez: "Un auténtico fenómeno que saca lo mejor de la moto"

El fin de semana en Misano fue de lo más especial para Ducati. Aparte de correr ante la afición italiana, algo que siempre es gratificante, el box oficial salió victorioso al llevarse Marc Márquez los 37 puntos que se repartían en victorias durante el Gran Premio de San Marino. Algo que le valió al de Cervera para asaltar el liderato del mundial por primera vez en 2026.

Como cada martes tras un Gran Premio, Gigi Dall’Igna, director general de Ducati, hizo balance sobre lo acontecido en la cita. Y como viene siendo habitual, acabó rindiéndose al vigente campeón, quien ha protagonizado una espectacular remontada en los últimos siete grandes premios, puesto que llegó a estar a 102 puntos del liderazgo. "Una vez más, Marc ha demostrado ser… sencillamente increíble", comenzaba diciendo el reconocido ingeniero italiano.

Ducati celebrando la victoria de Marc Márquez en Misano / Ducati Lenovo

Como comentábamos con anterioridad, ganar en suelo italiano o sanmarinense siempre es motivo de orgullo para los de Borgo Panigale. Y sobretodo si también se colocan líderes en el mundial de constructores, con 2 puntos de ventaja sobre Aprilia. "Mi amplia sonrisa refleja la alegría que me inspiran todos y cada uno de los aspectos que nos ha deparado este magnífico fin de semana. Empezando por nuestro triunfo ante nuestra afición: una victoria crucial en esta fase del Campeonato, y no solo porque estos puntos nos sitúan en lo más alto tanto del Campeonato de Pilotos como del de Constructores", comenzaba valorando.

Gigi también valoró el brutal momento del '93'. "La emoción que nos produce cada vez que vemos a Marc en su mejor momento, el campeón que todo el mundo conoce, es energía pura para todos nosotros, la misma energía que conseguimos transmitirle en una colaboración ganadora que no necesita palabras", expresaba. "Sin duda, un piloto especial. Lo que le hace realmente impresionante, más allá de su gran experiencia, es que sigue teniendo el deseo, la capacidad y la humildad para aprender y mejorar", valoraba el 'gurú' del 'paddock'.

En los últimos tiempos, el catalán ha tenido que aprender a gestionar su ambición para no desgastarse a nivel físico, especialmente en su brazo derecho. "Un auténtico profesional que se ha ganado el respeto de todo el equipo en la pista. En resumen, siempre sabe cuándo apretar, cuándo contenerse y cuándo atacar: un auténtico fenómeno que saca lo mejor de la moto, nuestra querida 'princesa'", decía.

Un momento clave en el mundial

"El domingo, sin duda, supo sacar partido de los contratiempos de sus rivales, pero ganó 'al más puro estilo de Marc': dominó la carrera gestionando a la perfección sus recursos de principio a fin, decidiendo cuándo y cómo atacar, sin precipitarse, asumiendo el mínimo riesgo y sin excederse en ningún momento", continuaba explicando.

El italiano explica que es vital no perder la concentracióne en un momento clave del campeonato, y que no hay que relajarse puesto que vienen muchas carreras seguidas. "Mantengamos la mente centrada en el campeonato, ya que aún no hemos conseguido nada", dijo.

Brillante el Gresini Racing

También quiso tener buenas palabras para Àlex, quien regreso al podio con el Gresini Racing tras su grave accidente en Barcelona cuatro meses atrás. "Alex también realizó una gran actuación. Tras una buena salida desde la novena posición de la parrilla, se abrió paso entre el pelotón hasta terminar segundo. En algunos momentos, incluso parecía que tenía más que ofrecer que Marc", decía.

También su compañero de box rodó con un ritmo brutal para ser cuarto, partiendo desde la tercera plaza en parrilla. "Aldeguer fue cuarto: una carrera excelente, tanto para él como para Ducati, tras una magnífica sesión de clasificación. Bien hecho", valoraba.

Nuevo fin de semana difícil para Bagnaia

La otra cara de la moneda fue Bagnaia. Un fin de semana más, el turinés sufrió de lo lindo para terminar por los suelos. "Pecco sufrió una caída en otro fin de semana para olvidar. Había salido bien, había remontado varias posiciones y parecía estar en sintonía con la moto y el circuito, pero, por desgracia, no fue así, ni siquiera esta vez. Debemos seguir intentándolo y volver a intentarlo", valoraba Gigi.

Por delante, ocho citas del campeonato con un objetivo: llevarse de nuevo los títulos de piloto y constructores. "Ganaremos manteniendo la cabeza fría, como ya he dicho antes y volveré a decir: llevando las carreras hasta el final, tanto en circuitos favorables como en los menos favorables. En cualquier caso, debemos seguir esforzándonos hasta el final, ya que la temporada aún está lejos de terminar. Seguiremos luchando de frente y con los pies bien puestos en el suelo, sin dejarnos distraer por las victorias que, aunque importantes, no son más que hitos en nuestro camino", terminaba diciendo.