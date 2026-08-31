Gigi Dall’Igna, director general de Ducati, avisa a los favoritos para el título: "Este Mundial lo ganará quien tenga más cabeza"

Siguen pasando las citas del calendario y el mundial de MotoGP, lejos de empezar a vislumbrar un favorito, sigue totalmente abierto. Mientras que después de Silverstone parecía que Marc Márquez empezaba a alejarse de la primera plaza al situarse a 40 puntos del liderazgo de Jorge Martín, ahora, tras el fin de semana en MotorLand (Aragón) el '93' está a tan solo 19, segundo en el campenato.

El de Cervera, vigente campeón, se llevó los 37 puntos que se reparten en victorias durante un fin de semana de carreras en Alcañiz, uno de sus particulares jardines. Esto, sumado a que Ai Ogura era baja por lesión y que Marco Bezzecchi fue tercero en las dos carreras, ayudó a que Marc escalase hasta la segunda plaza del mundial y dejase al italiano en la tercera. Se acerca de esta forma a 'Martinator', quien se tenía que conformar con dos quintas plazas tras sufrir más de lo esperado. En resumen, los tres primeros en 24 puntos.

Marc Márquez tras ganar en Aragón / Javier Cebollada / EFE

Aún hay muchos pilotos vivos en la lucha por el título, pero todo hace pensar a estas alturas que los favoritos son los dos pilotos oficiales de Aprilia y el menor de los hermanos Márquez. También apunta que el título llegara vivo a las últimas citas. Desde Ducati, tienen claro que la tarea no será fácil. La RS-GP es sin duda una moto muy completa, y los pilotos de Noale parecen estar en un gran momento de forma. Gigi Dall’Igna, director general de Ducati, valoró la situación el pasado fin de semana en Aragón.

"En mi opinión, este Mundial lo ganará quien tenga más cabeza de ahora y hasta el final del campeonato", dijo a 'Sky Italia' el gurú del 'paddock'. Hasta el momento, en la balanza de victorias son siete para Noale (todos sus pilotos han ganado, con 'Bezz' como el que más con cuatro) y seis para Borgo Panigale (entre Di Giannantonio, Àlex Márquez y Marc, quien acumula otras cuatro).

Siete victorias de Aprilia por las seis de Ducati

Para el reconocido ingeniero del 'paddock', el gato al agua se lo llevará el más astuto y regular. "Será importante sumar puntos y no cometer errores, porque la historia de los últimos años demuestra que no es importante ganar 11 carreras, sino que te puede valer con imponerse en algunas menos, pero sí que hay que ser más consistente y constante y, sobre todo, no hacer ceros", sentenció tras la carrera dominical.

Sea como sea, aún quedan nueve citas, ocho en caso de que finalmente se cancele el GP de Qatar, algo altamente probable teniendo en cuenta que otros campeonatos como el WEC ya han anunciado que no visitarán Oriente Medio. No obstante, según explicó Carlos Ezpeleta en la sala de prensa de Aragón, aún se está valorando la situación para poder correr allí.