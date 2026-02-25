Giacomo Agostini, leyenda de MotoGP, sobre Marc Márquez: "Si tuviera que luchar por el quinto o sexto puesto, se retiraría"

El regreso a lo más alto por parte de Marc Márquez en 2025 es una de aquellas historias de superación que trascienden a lo largo de los años. El piloto de Cervera conquistó su séptimo título mundial de MotoGP, noveno en total, tras una larga travesía por el desierto que empezó en 2020, en la curva 3 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Su caso ha servido de inspiración para muchos, y también son muchas las leyendas del motociclismo que se han referido a él, el último, Giacomo Agostini.

El italiano está considerado uno de los mayores talentos de la historia. 49 años después de su retirada, al finalizar la temporada de 1977, aún conserva récords como ser el piloto con más titulos mundiales, con un total de 15, ocho de ellos en la categoría reina. Sin embargo, este curso todo podría cambiar, puesto que el '93' tiene la oportunidad de igualarle en trofeos si hablamos solo de la categoría reina.

Sobre este asunto se sinceró Giacomo en una entrevista con La Gazzetta dello Sport. "Se lo merece. Los récords están para batirse, pero me alegra que nadie lo haya conseguido todavía", comenzaba diciendo Giacomo. "Solo espero que, si lo hacen, me inviten a la fiesta que están organizando", expresaba. "Lo importante es que no supere mi récord de 15 Campeonatos del Mundo", bromeaba.

Marc Márquez se coronó por novena vez el pasado curso / EFE

Pese a la lesión en el hombro derecho que sufrió Márquez durante el GP de Indonesia del pasado curso, Agostini considera que "es el hombre a batir" de cara al curso que se inicia este fin de semana en el Circuito de Buriram (Tailandia). "El año pasado sufrió una lesión y tuvo que perderse las últimas carreras. Esto podría afectarle, al menos en esta fase inicial", valoraba, explicando que también espera un campeonato emocionante por parte del resto de los pilotos de la parrilla.

La mentalidad, la clave

La leyenda de MotoGP tiene claro qué es lo que hace distinto a 'MM93' del resto de pilotos. Asegura que marca la diferencia con su mentalidad. "Es un piloto que quiere ganar a toda costa", explicaba. Además, desveló que tiene claro cuándo llegará el momento en el que Marc de un paso atrás para retirarse de la competición. "Un día, hablando con él, me dijo que si tuviera que luchar por el quinto o sexto puesto, se retiraría. Para Márquez, el objetivo mínimo es el podio", explicó.

Por otro lado, el que un día fue piloto de MV Agusta, Yamaha y Suzuki, lo coloca entre los pilotos más fuertes de todos los tiempos. "No podría clasificarlos a todos. El piloto al que más me ha costado vencer en mi carrera ha sido Mike Hailwood. Nunca he competido contra muchos campeones, pero entre los mejores pilotos, no se pueden dejar de lado a Mick Doohan, Valentino Rossi y, como ya he dicho, Márquez", sentenciaba.

El aterrizaje de Pedro Acosta en Ducati

El curso que viene supondrá una auténtica revolución. En 2027 cambiará el reglamento y las motos prescindirán de dispositivos de altura, se verá reducida la aerodinámica y también la cilindrada. Pero, además, se produciran muchos cambios de equipo en la parrilla, que se espera que se anuncien de forma inminente, durante el inicio del curso 2026.

Algunos rumores sitúan a Pedro Acosta en el Ducati Lenovo, como sustituto del bicampeón Pecco Bagnaia. La renovación de Márquez en el equipo también es la opción más probable. "Serían dos gallos en el mismo saco. Acosta tiene talento y es un luchador, mientras que Márquez tiene más experiencia. Sería fantástico para Ducati porque uno de ellos ganaría casi con toda seguridad", opina Agostini en la charla con el citado medio.

"Los pilotos, por otro lado, tendrían una motivación extra: superar a su compañero de equipo", sentenciaba.