El gesto de Bezzecchi con el comisario al que abofeteó: "No hay justificación alguna"

Rectificar es de sabios y Marco Bezzecchi parece plenamente consciente de ello. El piloto líder del mundial de MotoGP protagonizó un bochornoso momento en la jornada del sábado en Brno, tras irse al suelo en la carrera al sprint y agredir a un comisario de pista. El piloto fue suspendido para la carrera dominical como cástigo, y tras lo ocurrido, el italiano quiso disculparse tanto con los fans como con el 'marshall' con el quien tuvo ese feo gesto.

Los hechos sucedieron tras la caída del piloto del Aprilia Racing a dos vueltas del final. 'Bezz' rodaba en quinta posición cuando terminó por los suelos en la curva 3 del trazado. No se vio en la retransmisión oficial, pero a lo largo de la tarde, salieron a la luz unas imagenes en redes sociales en las que se podía observar al '72' muy enfadado y frustrado, empujando y golpeando a uno de los comisarios de pista que estaban tratando de levantar su moto de la grava.

Esto lo llevó a ser sancionado con una suspensión de la carrera de este domingo por Brno por llevar a cabo "una acción perjudicial para los intereses del deporte" y un "comportamiento antideportivo", expresaba la nota compartida por el panel de comisarios.

El dorsal '72', en una publicación en conjunto con Aprilia en redes sociales compartida este domingo, quiso expresar su disgusto por su comportamiento menos de 24 horas antes. “Me gustaría pedir disculpas a toda la comunidad de MotoGP por mi comportamiento hacia el comisario de pista. También lo siento porque sé el gran esfuerzo y sacrificio que hacen los comisarios para garantizar nuestra seguridad. Este comportamiento no debería haber ocurrido y no hay justificación alguna para ello. Pido disculpas a todo el mundo, a Aprilia Racing y a todos mis seguidores”, expresaba.

Pero eso no es todo. El italiano aprovechó que no saldrá a pista este domingo para aprovecharse a la zona de su caída para perdir disculpas al comisario en persona. Las cámaras del campeonato los captaron dándose un abrazo, con 'Bezz' visiblemente afectado por su comportamiento de ayer. El 'marshall', por su parte, acepta las disculpas mientras sonríe.