Marc Gené, sobre Carlos Sainz: "Entiendo la decisión que tomó Ferrari"

El Mundial de Fórmula 1 ya ha celebrado cinco Grandres Premios y Ferrari se encuentra cuarto en la clasificación por equipos (78 puntos). La escudería italiana no ha tenido el inicio de temporada deseado, ya que en la carrera de China los dos monoplazas fueron descalificados.

La esperanza de Ferrari

El equipo también ha conseguido buenos resultados, Hamilton consiguió la victoria en la primera carrera al sprint del año. Por otro lado, Leclerc se hizo con la tercera posición en el GP de Arabia Saudí y consiguió el primer podio de la temporada para Ferrari. Charles es el quinto clasificado en el campeonato de pilotos y el monegasco acumula 47 puntos. Mientras que Hamilton lo hace en séptima posición con 31 puntos acumulados.

El piloto británico sigue sufriendo para demostrar un buen rendimiento con el nuevo monoplaza. Dados los problemas de Lewis, Fred Vasseur (jefe de Ferrari) aseguró tras el último Gran Premio que está respaldando al máximo a Hamilton.

Alineación perfecta

Por otro lado, el embajador de Ferrari, Marc Gené reforzó los aspectos positivos del equipo y se esperan mejoras para el monoplaza. El expiloto de Fórmula 1, aprovechó su participación en el pódcast 'Beyond The Grid' para hablar sobre la alineación de los italianos, tal y como lo hizo público la F1: "No creo que se pueda tener una alineación mejor" confesó.

El paso de Sainz y Vettel

Gené también hizo referencia a los antiguos compañeros de Charles Leclerc, entre los que se encuentran Carlos Sainz y Sebastian Vettel: "Ser compañero de equipo de Carlos, que también es muy rápido, técnicamente muy bueno, muy organizado, trabajó muy duro... Charles ha tenido mucha suerte de tener dos compañeros de equipo tan buenos" explicó el español.

"Incluso ahora con Lewis como compañero de equipo, trabajan muy bien juntos. Puedo decir con certeza que se apoyan mutuamente" confirmó sobre la relación entre ambos pilotos de Ferrari.

La despedida de Sainz

"Claro que lo siento por Carlos, porque soy español y tengo una muy buena relación con él. Pero cuando tienes la oportunidad de tener a Lewis en el equipo, y fue una historia de amor mutua, entiendes la decisión que tomó Ferrari" confesó Gené. La escudería italiana volverá a probar el rendimiento del monoplaza este fin de semana en el circuito de Miami, al igual que lo hará Sainz, pero junto a Williams.