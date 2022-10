¿Quién ha ganado en el GP de Malasia de MotoGP?

'Pecco' Bagnaia, con una sangre fría digna de un campeón del mundo, consigue su séptima victoria del curso y se acerca mucho al título Enea Bastianini, que no quiso correr riesgos extras, fue segundo, mientras que el podio lo cerró un gran Fabio Quartararo

El ganador del decimonoveno Gran Premio de MotoGP fue el mismo que hace nueve carreras estaba hundido en la tabla. 'Pecco' Bagnaia consiguió en Sepang su séptimo triunfo del curso a base de remontar, cabalgar y calcar sus vueltas, evitando esos errores no forzados que, hace unos meses, le llevaban a no acabar carreras importantes.

Además, no fue un triunfo cualquiera para el piloto oficial de Ducati: remontó desde la novena plaza en apenas dos curvas y aguantó la presió de su compatriota Enea Bastianini, quién no fue capaz de dar caza a 'Pecco', aunque nunca se sabrá si por motivos estructurales de Ducati o por posibilidades reales

