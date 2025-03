¿Cuánto gana Marc Márquez por ganar el GP de Tailandia?

El Gran Premio de Tailandia de MotoGP ha situado a Marc Márquez como el hombre a seguir. Las expectativas en su estreno con Ducati eran altas pero las ha superado llevándose todos los premios: la pole, la victoria en la sprint y el triunfo en la carrera larga del domingo. En los tres caso ha dejado por detrás a Alex Márquez y Pecco Bagnaia que han conformado el triplete de honor en esta primera cita de la temporada.

Los resultados han levantado la euforia en Ducati que no podía haber empezado el curso de mejor manera. Los de rojo eran los claros favoritos al título pero el rendimiento del fin de semana en Buriram ha hecho subir la apuesta. El resto de equipos no parecen estar en posición de batallar, al menos de momento, por lo que el dominio de los italianos se augura implacable, si nadie lo impide.

Más allá de los éxitos deportivos, el buen papel de pilotos y equipo supone también una inyección económica, ya sea a través de los premios de la organización como a la aportación de los sponsors que agradece así la buena imagen y el trabajo de sus patrocinados.

¿Cuánto cobra el ganador de cada GP?

Además de las bonificaciones que los pilotos reciben por parte de sus patrocinadores, la organización otorga una nada despreciable cantidad de 100.000 euros al ganador de la carrera del domingo, así como 50.000 euros al campeón de la sprint que se celebra todos los sábados. Por otro lado, el segundo clasificado del domingo ingresa 50.000 euros en su cuenta, mientras que el tercero recibe 30.000.

¿Cuánto cobran los pilotos de MotoGP?

A diferencia de otros deportes, en MotoGP los sueldos que perciben los protagonistas no acostumbran a ser públicos por lo que se desconocen los montantes reales que los equipos pagan a sus pilotos. En general, además, los contratos conllevan diferentes cláusulas con primas que suman beneficios a la cuenta, aunque estas, tampoco suelen trascender.

Por otra parte, los pilotos de MotoGP no suelen encontrarse entre los deportistas que más dinero ganan, y los casos como el de Fabio Quartararo no son una norma. El francés renovó la pasada temporada con Yamaha por una cifra inusualmente alta: 12 millones de euros, según reveló 'Motorsport'. Marc Márquez era uno de los pocos que lo superaba, con los 18 millones que, según la revista 'Forbes' percibía de Honda. Un salario que se redujo drásticamente en su fichaje por el Gresini Ducati y que, aunque no ha trascendido, probablemente ha aumentado al pasar al equipo oficial.