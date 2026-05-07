El futuro de Joan Mir, a punto de dar un giro: "Está más cerca de que siga dando guerra en MotoGP”

La temporada 2027 de MotoGP traerá consigo muchos cambios, tanto a nivel técnico como en la parrilla. La nueva era de MotoGP coincidirá con movimientos significativos en los principales equipos de la parrilla. En su inmensa mayoría, los contratos ya están firmados, a la espera de poder proceder a los anuncios oficiales en el momento en que las fábricas y el campeonato firmen el ya famoso 'pacto de la concordia'. Uno de los pilotos cuyo futuro parece estar en el aire aún es Joan Mir. Y precisamente, el actual piloto del Honda HRC Castrol ha explicado en qué punto se encuentra su lucha por permanecer en la categoría reina.

El mallorquín vivió su mejor etapa como piloto profesional en 2020, cuando logró llevarse el título en la categoría reina con Suzuki. La fábrica japonesa volvió a lo más alto 20 años después, cuando saboreó la gloria con Kenny Roberts Jr. en el año 2000 por última vez. Pero entonces, a finales de 2022, anunciaron el fin de su proyecto en MotoGP. Y el también campeón del mundo de Moto3 en 2017 tuvo que buscar salida hacia otra marca.

Joan Mir durante el fin de semana en Estados Unidos / CARLOS RAMIREZ / EFE

Así fue como aterrizó en el box del Repsol Honda en 2023, en la peor crisis de resultados de la marca nipona. Han sido años de mucho trabajo, de sufrimiento, de caídas sin explicación. Pero todo comenzó a coger forma cuando a finales de 2025, la fábrica nipona logró dos podios con el mallorquín.

Todo hacía pensar que para 2027 podría continuar en el equipo, pero lejos de la realidad, las informaciones sitúan a Fabio Quartararo y a David Alonso en el equipo oficial de Honda, dejando fuera a Mir y a Luca Marini. En el equipo satélite, el LCR, seguirían Diogo Moreira y Johann Zarco.

Destino... ¿Trackhouse?

A la espera de saber si finalmente el Tech3 abandonará el paraguas de KTM para ser el tercer equipo de Honda, todo apunta que Mir no tiene lugar en la fábrica del ala dorada. Pero ahora asegura que está más cerca de poder cerrar su futuro. "Sí que hay novedades sobre mi futuro, pero aún no hay nada hecho. Creo que todo progresa adecuadamente. Está más cerca de que siga dando guerra en MotoGP", expresó ante los medios presentes en Le Mans, tal y como recoge 'Motorsport'.

Si se confirman todos los fichajes que ya son un secreto a voces, quedan algunas plazas aún por confirmar tanto en KTM como en el satélite de Aprilia, el Trackhouse. La incorporación a este último equipo no es del todo descabellada, puesto que en caso de continuar Raúl Fernández, habría una plaza libre, la que deja Ai Ogura, que se marcharía a Yamaha. Además, Mir conoce muy bien a Davide Brivio, con quien conquistó el mundial en su etapa en Suzuki. Un reencuentro que podría ser el cierre de un círculo.