El futuro de Àlex Márquez pasa por Bagnaia

El Mundial de MotoGP aterriza esta semana en el Circuito de Las Américas de Austin, Texas, con los hermanos Márquez como dominadores absolutos del campeonato. Marc se ha impuesto en las cuatro carreras disputadas hasta el momento (dos sprint y dos domingos), además de llevarse también las poles tanto en Thailandia como en Argentina. Àlex, por su parte, ha sido el único capaz de plantear algo de batalla a su hermano mayor y ha conseguido la segunda plaza en todas las ocasiones, relegando al jefe de filas de Ducati, Pecco Bagnaia, a la tercera plaza en Tailandia y la cuarta en Argentina.

Un debut inesperado para los capos de la escudería italiana que, si bien esperaban un buen rendimiento de Marc, quizás no tenían contemplado en sus quinielas que fuera Àlex, y no Pecco, el que se haya situado en las zonas de privilegio de la clasificación. Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, afirmó recientemente que el piloto de Turín "puede y debe hacer más". Claudio Domenicali, CEO del equipo, espera mejoras a partir del GP de Qatar, cuarta prueba del campeonato, y un trazado más afín al estilo de pilotaje de Pecco. "Estoy convencido de que lo veremos, a partir de las próximas carreras, aunque quizá no en Austin, que es un circuito especialmente adecuado para Marc. Pero creo que veremos un campeonato diferente desde Qatar", dijo.

Por el momento, Bagnaia no ha podido acercarse al tirmo de los Márquez y es tercero en la clasificación a 15 puntos de Àlex y a 31 de Marc. Una desventaja que empieza ya a ser preocupante y que podría incrementarse este fin de semana en Estados Unidos, teniendo en cuenta que el de Las Américas es uno de los trazados favoritos de Marc, donde ha ganado hasta en siete ocasiones, donde el año pasado volvió al podio siendo segundo en la sprint.

Rival por el título

A Àlex no se le dio tan bien. En 2023 se fue al suelo tras un encontronazo con Jorge Martín y el año pasado finalizó decimoquinto. En este 2025 el de Cervera tiene la oportunidad de mejorar esos resultados si mantiene el ritmo con el que ha empezado el campeonato.

Para Marc, después de dos carreras, su hermano se ha convertido en el máximo aspirante a pelearle el título. "Ganará carreras, más de una. Estaré muy contento y si gano yo él también lo estará. Cuando está convencido puede ganar un Mundial, como ya lo hizo en Moto3 o Moto2. Al final, es mi principal rival por el título", aseguró tras Argentina.

En Termas de Río Hondo Àlex presentó un alto nivel y mantuvo el liderato de la carrera durante varias vueltas. Una situación que "asustó" en Ducati, tal y como reconoció Davide Tardozzi tras la competición. De hecho, el italiano ya explicó en Tailandia que "para nosotros no es ninguna sorpresa. Ducati y yo sabíamos que Álex iba a rendir así", cuando Marc apuntó que su hermano había sido "la mayor sorpresa".

Resucitar a Pecco

De cualquier manera, en Ducati buscan la manera de neutralizar el efecto Márquez y recuperar al Bagnaia capaz de ganar carreras para pelear por el título. En la escudería que lidera el campeonato en los últimos años no pueden permitirse que su teórico jefe de filas esté siendo desbancado, un año más, por un piloto satélite. Ya sucedió en 2024 con Jorge Martín y el Pramac y en este 2025 tienen suficiente con un Márquez del que preocuparse.

Para ello, los de Bolonia han decidido que Bagnaia vuelva a la base de la Desmosedici GP 24, ya que no acaba de encontrarse cómodo con la moto de 2025. Con este cambio esperan que pueda volver a estar delante, en el lugar que teóricamente le corresponde. De lo contrario, la paciencia podría acabarse en Ducati y quizás, se abriría la puerta del equipo oficial para Àlex.

Después de cinco temporadas en la máxima categoría del motociclismo, Àlex tiene claro que “es el momento en el que me siento más fuerte en MotoGP” y buscará su primera victoria, aunque eso suponga tener que ganar a Marc. "Siempre doy el 100%. Intento esforzarme al máximo por mi equipo y por mis patrocinadores. Sé que es mi hermano y tendré un respeto especial cuando lo adelante. Pero soy el primero que quiere ganarle y quiero ganar", afirmó.

Este fin de semana, en Austin, tendrá una nueva oportunidad de seguir intentándolo y aún faltarán 18 Grandes Premios más.