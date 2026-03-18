Las fuertes lluvias amenazan el GP de Brasil de MotoGP

Aquella famosa frase que se escuchó en la misión Apolo 13 de la NASA en 1970 cobra más sentido que nunca en el contexto actual de MotoGP: "Houston, tenemos un problema". En las ultimas horas, las lluvias que azotan la zona de Goiânia han dejado imagenes realmente preocupantes en el Autódromo Ayrton Senna, donde se va a celebrar el Gran Premio de Brasil este mismo fin de semana.

El Mundial de MotoGP aterriza en el país latinoamericano tras más de dos décadas sin competir allí, con la última carrera celebrada en el año 2004 en el Autódromo Internacional Nelson Piquet de Jacarepaguá, por lo que la expectación para la segunda cita del calendario 2026 es muy alta. Especialmente a la hora de regresar a este trazado, que acogió su última carrera 37 años atrás.

Pero la realidad es que el panorama actual es un tanto preocupante. La previsión del tiempo anunciaba lluvia en la zona, pero nadie contemblaba ver el trazado totalmente inundado. De hecho, al cabo de unas horas, Defensa Civil de la zona llegó hasta a emitir una alerta por riesgo de inundaciones en la zona.

Durante la jornada del lunes y el martes estuvo lloviendo mucho, dejando zonas del circuito como el paddock o los accesos totalmente inundadas. Sin embargo, lo que más preocupaba era la pista, que es donde debe desarrollarse la acción del fin de semana. Si bien en un inicio no hubo afectaciones, tras tantas horas de chubascos finalmente el asfalto no pudo drenar tal cantidad de agua y han aparecido zonas encharcadas, tanto al final de recta como en la curva 1, donde el agua cubría los 12 metros de ancho de pista, tal y como recoge 'Motorsport'.

Ahora se trabaja a contrarreloj para poder tenerlo todo listo para que el Autódromo Ayrton Senna pueda estar lo más preparado posible para el FP1 de Moto3, que empieza el viernes a las 9 de la mañana hora local (13:00 horas en España).

Tal y como apunta el citado medio, tras las lluvias del lunes los camiones cisterna removían el agua dentro de la pista, y a media mañana estaba casi seco también con algunos rayos de sol asomando en el cielo. Pero el problema es que no se prevee que la lluvia cese, por lo que habrá que repetir los trabajos y esperar para ver cómo avanza la situación. En imágenes compartidas en redes sociales, se puede apreciar una mejora de las condiciones de pista tras los trabajos.

Por el momento, todo parece indicar que el fin de semana no peligra, pero lo cierto es que la cancelación es algo de lo que el campeonato no quiere oír ni hablar. Cabe recordar que el pasado fin de semana se anunció el aplazamiento del GP de Qatar al mes de noviembre (así como la reubicación de Portugal y Valencia) debido al conflicto que azota Oriente Medio en la actualidad. Días de mucho trabajo para la organización del mundial.