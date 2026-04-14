El frenético calendario de MotoGP amenaza con retirar antes a sus estrellas

El Mundial de MotoGP afronta la tercera semana sin carreras tras el vacío que dejó el Gran Premio de Qatar, que quedó aplazado al próximo mes de noviembre debido al conflicto bélico que azota Oriente Medio. Un respiro poco habitual en medio del calendario mundialista, pues es rara la vez que pasan más de dos semanas entre una cita y otra, sin contar, claro está, el descanso veraniego. Un calendario frenético que invita a la reflexión y que algunos pilotos empiezan ya a cuestionar.

En los últimos años, el objetivo del campeonato no ha sido otro que expandir MotoGP a otros territorios y añadir nuevas citas al calendario. De esta manera, hace una década eran 18 las carreras que componían el mundial mientras que ahora ya son 22. Todo esto se traduce en 22 fines de semana de acción en pista de viernes a domingo, pero es en realidad mucho más que eso.

Los pilotos de MotoGP durante el GP de Estados Unidos de este 2026 / DUSTIN SAFRANEK / EFE

Al tiempo sobre el asfalto se le suma el 'media day' de cada jueves de Gran Premio, además del tiempo que deben invertir equipos, periodistas y trabajadores del 'paddock' en viajar, especialmente a países lejanos como podría ser el caso de Estados Unidos, Australia o Japón, entre otros. Pero sin duda, quienes más pagan las consecuencias son los pilotos, que tienen menos espacio entre cita y cita para recuperarse de la exigencia de una carrera.

Sobre esto se pronunció Pedro Acosta en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos, que se celebró un curso más en el Circuito De Las Américas. Eso sí, tan solo cuatro días después de correr la anterior cita en Brasil, por lo que la parrilla se enfrentó al primer 'doblete' de la temporada.

"Siento que las carreras de los pilotos serán más cortas"

Al ser preguntado sobre si debería haber más intérvalos de dos semanas, Acosta lo tuvo claro. "Es una buena idea", dijo en rueda de prensa. Y se atrevió a señalar a un mal mayor si las cosas continúan con el mismo patrón: "Porque lo que siento que es malo del calendario es que ahora las carreras de los pilotos serán más cortas."

Cabe recordar que, al gran número de citas, se le suma el hecho de que desde la temporada 2023 los fines de semana son mucho más ajetreados con la implementación de las carreras al Sprint. "No hay manera de aguantar 22 semanas con una sesión importante cada día por la tarde, la clasificación y la sprint, y luego la carrera principal", se quejaba el 'Tiburón de Mazarrón'. "Quiero decir, no hay momento en el fin de semana en el que puedas decir: 'OK, saldré a pista, cogeré mi ritmo, paso a paso, simplemente pilotaré'. Quiero decir, cada día tienes una sesión importante, 22 veces al año", expresaba.

Pedro Acosta celebra su podio en el GP de Estados Unidos / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El murciano considera que la suma de factores acabará desencadenando que los pilotos cuelguen antes el casco, dejando atrás aquellas décadas en las que aguantaban hasta sus treinta y tantos. "Esto hará que todo sea más corto porque el nivel de estrés que podremos soportar alcanzará un límite", sentenciaba el dorsal '37'.

Poco tiempo para recuperarse de las lesiones

A esta reflexión se le suma que las lesiones que suelen padecer los pilotos de motociclismo suelen ser mucho más complejas y con recuperaciones mucho más largas que las de otros deportes. Por lo que el tiempo de recuperación es clave en un calendario tan apretado.

Claro ejemplo de ello fue la lesión de Marc Márquez el pasado curso. El piloto de Cervera se convirtió en campeón del mundo de la categoría reina en el emblemático trazado de Motegi (Japón) y tan solo un fin de semana después, en Indonesia, se lesionó el hombro derecho. Quedaban cuatro citas para el cierre del mundial en Valencia, todas concentradas en menos de un mes, por lo que terminó perdiéndoselas todas.