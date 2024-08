Franco Morbidelli será piloto del equipo VR46 en 2025

El italiano Franco Morbidelli, primer piloto campeón del mundo de la Academia VR46 de Tavullia (Italia) en Moto2 (2017) y propiedad de Valentino Rossi, correrá en 2025 con el 'Pertamina Enduro VR46', el equipo del nueve veces campeón del mundo de motociclismo. A pesar de sus malos resultados esta temporada, el italiano no ha dejado tirado a su compatriota.

Morbidelli será compañero de equipo de Fabio Di Giannantonio al manillar de una Ducati Desmosedici GP24, conformando un dúo completamente italiano, pilotando una moto italiana.

"¡Qué bonita historia! Estoy muy feliz de anunciar que he firmado con el equipo VR46 Racing para la temporada 2025. Aquí me sentiré como en casa, tengo muchas ganas de hacerlo bien y devolver con buenos resultados esta confianza tanto para mí como para todo el equipo. Quiero volver atrás en el tiempo y volver a disfrutar con todo el grupo. Un sincero agradecimiento a toda la VR46 Riders Academy y a mi equipo directivo. Vale, Carlo, Uccio, Albi y Gianluca. Amigos, pero también figuras clave de la realidad VR46. No veo la hora de empezar esta nueva aventura juntos”, ha dicho Morbidelli.

El piloto italiano, con siete temporadas de experiencia en la categoría reina, fue subcampeón del mundo de MotoGP en 2020, año del título de Joan Mir. Asimismo, ha conseguido tres victorias y seis podios en toda su carrera deportiva. Resultados un poco pobres, que no han evitado que siga ocupando un asiento en MotoGP la temporada que viene.

La parrilla de 2025 está prácticamente cerrada

Las últimas noticias confirmadas, como el fichaje de Ai Ogura por Trackhouse Racing y la de Morbidelli por el VR46, han cerrado prácticamente la parrilla para la temporada que viene.

De esta forma, solo quedan cuatro asientos libres: los dos de Pramac Yamaha, uno en Gresini y otro en LCR Indemitsu Honda. Aunque, a falta de confirmación, ya se sabe quién ocupará esos puestos.

Por un lado, tanto Miguel Oliveira como Jack Miller son los principales candidatos para pilotar la nueva satélite de Yamaha. Por otro, Fermín Aldeguer tiene prácticamente el camino despejado para convertirse en el nuevo compañero de Álex Márquez en Gresisni. La única incógnita que queda sobre la parrilla de 2025 es saber el sustituto de Nakagami en la Honda.