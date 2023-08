Franco Morbidelli dejará de ser piloto oficial de Yamaha al final de 2023

El piloto italiano se unió a Yamaha en 2019 y logró seis podios, con tres victorias, un segundo y dos terceros, además de dos "pole position" y fue subcampeón del mundo en 2020

El piloto italiano Franco Morbidelli dejará de ser piloto oficial de Yamaha al final de la temporada 2023, según anunció en un comunicado el fabricante japonés.

Yamaha Motor Co., Ltd. announces that Monster Energy Yamaha MotoGP and @FrankyMorbido12 will go their separate ways after the 2023 MotoGP season.



