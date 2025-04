FP2 del Gran Premio de España de MotoGP, en directo

DECLARACIONES DE MARC

Las palabras de Marc Márquez, quien ha acabado la Q2 en segundo lugar, después de que Quartararo le arrebatara la pole:

"Esa primera vuelta ha sido muy buena, pero intuía que era mejorable. De hecho, venía mejor con el segundo neumático, pero he cometido un error en el último sector y he decidido no tirar otra vuelta"

"Toca administrar el riesgo, están habiendo muchas caídas este fin de semana en curvas rápidas"

"Fabio he hecho una gran vuelta, récord del circuito"

"Para la carrera larga me encuentro mejor. Pero el objetivo era estar en primera fila, lo hemos conseguido e intentaremos hacer una buena salida"