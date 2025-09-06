En Directo
GP de Catalunya
FP2 y clasificación del GP de Catalunya de Moto GP, en directo: resultado de Marc Márquez hoy en vivo
Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Catalunya de MotoGP que se disputa en el Circuit de Barcelona - Catalunya
Sergi Bescós I Lázaro
El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge la decimoquinta batalla por la pole del Mundial 2025.
Sesión de ayer
Gran viernes para KTM con Biender liderando los primeros entrenamientos con un tiempo de 1:38.141, superando a su compañero de equipo Pedro Acosta y asegurando un gran doblete para KTM.
Alex Márquez consiguió el tercer mejor tiempo. Marc Márquez logró el cuarto puesto y Bezzecchi completaba el top 5 de la sesión. Una de las decepciones de la jornada de viernes fue claramente Francesco Bagnaia que tuvo un rendimiento bastante decepcionante terminando en el puesto 21.
¡Muy buenos días desde Montmeló!
¡Hola Holaa Holaaa! Bienvenid@s al directo de los FP2 y 'Qualy' del Gran Premio de Cataluña de MotoGP.
