FP2 y clasificación del GP de Catalunya de Moto GP, en directo: resultado de Marc Márquez hoy en vivo

Sesión de ayer

Gran viernes para KTM con Biender liderando los primeros entrenamientos con un tiempo de 1:38.141, superando a su compañero de equipo Pedro Acosta y asegurando un gran doblete para KTM.

Alex Márquez consiguió el tercer mejor tiempo. Marc Márquez logró el cuarto puesto y Bezzecchi completaba el top 5 de la sesión. Una de las decepciones de la jornada de viernes fue claramente Francesco Bagnaia que tuvo un rendimiento bastante decepcionante terminando en el puesto 21.