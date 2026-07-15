Así se forjó la victoria de Marc Márquez en Sachsenring: "No es como en Holanda, es diferente"

El Gran Premio de Alemania 2026 supuso un fin de semana perfecto para Ducati y en especial para Marc Márquez. El de Cervera demostró que Sachsenring sigue siendo su jardín y dominó todas las facetas: se hizo con la pole, ganó la sprint, se impuso el domingo e incluso se llevó la vuelta rápida.

El piloto ilerdense tenía claro que para seguir teniendo opciones en el campeonato era clave atacar en las pruebas donde se sabían fuertes y así lo hizo. Se puso el mono de trabajo, remó como un vikingo y salió reforzado con un botín de 37 puntos. Un hito que ha protagonizado el habitual Inside Ducati que la casa de Borgo Panigale publica después de cada carrera.

"No es como en Holanda, es diferente", le recordaba Davide Tardozzi a Marc antes de salir a pista, antes de dar paso a imágenes del box donde ingenieros, jefes, mecánicos y familia seguían con atención las evoluciones de los pilotos. "Tres Ducati en primera fila", celebraba un siempre expresivo Tardozzi tras la clasificación.

Más que satisfecho pero también cansado llegaba Marc al parque cerrado. "Tenía que ser mío el récord de Sachsenring con la 1.000 c.c. Aquí he llegado a tocar con la rodilla", explicaba mientras bromeaba con su hermano Àlex, que le acompañaba en ese especio como segundo clasificado. Más serio preguntaba a Marco Rigamonti si había conseguido el récord de la pista. "Sí, por 30 milésimas", le confirmaba uno de sus hombres de confianza en Ducati.

Ya en el garaje analizaba lo conseguido sin perder el humor. "Tres 'time attack' son tres veces aquí. En la curva de Ave María, en la curva 11", recordaba, haciendo el gesto de santiguarse. "Lo único que hice en la última vuelta fue cargar más el tren delantero. Ahí la moto entra, pero noto que cuando hago eso la forzamos mucho", continuó.

La siguiente escena muestra ya a un Marc más personal, atendiendo a un aficionado español que le había traído un regalo. Un retrato con su imagen cuando igualó el número de victorias de Ángel Nieto, con una bonita dedicatoria: "Gracias Marc por inspirarnos". A cambio, el aficionado se llevó una gorra firmada por el #93.

Hora de la sprint

Después llegaba ya la victoria en la sprint, con los miembros del box abrazándose emocionados y Tardozzi, una vez más, acaparando las cámaras. "El podio está en la primera curva", gritaba brazos en alto. "Ha sido duro, no ha sido fácil", decía Marc. "Duro es venir corriendo del garaje hasta aquí", le respondía su jefe.

Bromas a parte, no se relajaba el #93, que advertía a sus mecánicos sobre su gran rival en esta carrera. "Álex... Ha hecho una vuelta en 1:20.9, 1:20.8. Tenemos que mirar bien dónde está él y dónde estamos nosotros", apuntaba. Aparecía en escena DiGiannantonio, quien también en tono de broma afirmaba: "Hemos estado ahí, diez vueltas más y estábamos ahí". "Mañana... que tendrás 15 vueltas más", le contestaba Marc.

"Hoy hemos hecho un buen trabajo y debemos completarlo mañana", decía un sonriente Marc Márquez en una llamada telefónica a Gigi Dall'Igna. El director general de Ducati cumplía 60 años y se tomó un fin de semana libre de sus obligaciones, aunque los de rojo no se olvidaron de uno de sus líderes y ordenador en mano, realizaron otra videollamada el domingo para felicitarle en su día.

Marc celebra con su equipo / Ducati

Faltaba el plato fuerte y si la alegría tras la sprint fue grande, no fue nada respecto a la del domingo, con Tardozzi desatado repartiendo abrazos mientras saltaba emocionado. Marc, por su parte, definía con una palabra su carrera: "larga", decía sin siquiera quitarse el casco. "Ahora llega el amor, las vacaciones...", continuaba mientras su equipo celebraba. "Tenía miedo, la electrónica no funcionaba", bromeó el de Cervera.

"Ya se lo dijiste a Gigi: 'Mañana se acaba el trabajo'", le recordaba Tardozzi, con un Marc centrado en la celebración. "¿Ahora un cóctel, no? ¿Un gin tonic?", preguntaba entre risas.

El Inside Ducati del Gran Premio de Alemania 2026 se cierra con una imagen que ya va camino de ser icónica, la de Marc Márquez emulando el 'viking row' que han hecho popular los aficionados noruegos en el Mundial de fútbol para animar a su selección. El de Cervera ejerció de capitán y con un bidón como improvisado tambor marcó el ritmo de la celebración que da paso a las vacaciones estivales.