Fernando Alonso: "Marc Márquez ahora comete menos errores y se ha convertido en una máquina de ganar"

Marc Márquez ha protagonizado este 2025 una de las grandes gestas deportivas del año recuperando la corona mundial de MotoGP tras varios años de travesía por el desierto. El piloto de Cervera certificó su noveno título, el séptimo en categoría reina, en el Gran Premio de Japón con récord de puntos y cinco Grandes Premios por delante. Aunque no pudo finalizar el campeonato por una lesión, el trabajo estaba hecho y el #93 regresaba a lo más alto con Ducati.

La temporada de Marc ha conseguido el reconocimiento de todo el paddock, pero también del mundo del deporte en general. 'DAZN' ha recogido las opiniones de algunos de los grandes nombres del deporte español para el tercer capítulo de su documental, 'Volver'. Después de 'Caer' y 'Levantarse', la tercera entrega de esta serie, titulada 'Ganar', cuenta con Fernando Alonso, Alexia Putellas o Pau Gasol, entre otros, para valorar el camino del piloto de Cervera hasta este título.

Los protagonistas recuerdan cómo conocieron a Marc Márquez y hablan de sus cualidades y su trayectoria, repasando las dificultades y logros que ha tenido a lo largo de todas sus temporadas como profesional.

Alonso, quien sigue batallando también por volver a lo más alto de la Fórmula 1, destacó que Márquez “ahora comete menos errores. Muchas de las batallas que antes no llevaban a ningún sitio, hoy las evita". "Además de ser excepcional, Marc es extremadamente inteligente”, apunta el de Aston Martín, asegurando que Marc "se ha convertido en una máquina de ganar".

Rafa Nadal, que sabe bien lo que significa competir con el dolor y las lesiones, remarcó la resiliencia del piloto de Ducati. “Cuando sales de las lesiones y vuelves a tener la oportunidad de hacer lo que hacías antes, lo valoras muchísimo más. Ya no das nada por sentado y disfrutas cada carrera de otra manera”, comenta en el documental el tenista balear. La azulgrana Alexia Putellas, quien conoció este año a Marc durante el GP de Catalunya, también se identifica con lo vivido estos años por el de Cervera, incidiendo en que “no poder hacer lo que más te gusta afecta mucho, no solo a ti, sino también a las personas que están a tu lado”.

La experiencia, un valor añadido

Por su parte, Pau Gasol dio relevancia a la veteranía y a todo lo que vas aprendido durante los años y que te ayuda a seguir mejorando. “Vas perdiendo chispa, pero ganas experiencia, madurez y una forma distinta de afrontar los momentos clave. Eso te permite competir con otras armas”, asegura el ya exjugador de baloncesto.

Para Andrés Iniesta, Márquez " es un grandísimo ejemplo" y afirmó que “la experiencia te da herramientas". "Hay momentos que ya conoces y sabes cómo afrontarlos. La vida y el deporte son un aprendizaje continuo”, valoró el exazulgrana.