Fermín Aldeguer se rompe el fémur en un accidente entrenando

Fermín Aldeguer ha sufrido una fuerte caída durante un entrenamiento en Valencia y, como ha informado Gresini Racing, el piloto se ha fracturado el fémur izquierdo. El murciano, una de las más importantes promesas de MotoGP, sufre así un importante contratiempo en la pretemporada que compromete su presencia en los test de pretemporada, que serán del 3 al 5 de febrero.

Según ha informado su equipo, el piloto será operado este viernes en Barcelona, aunque no han avanzado los posibles plazos de recuperación. La fractura en su pierna, como detallan, está localizada en la diáfisis femoral, una zona que se extiende desde la cadera hasta justo antes de la rodilla.

Se trata de un paso atrás en la pretemporada del piloto murciano. Fermín se encontraba estos días entrenando en Valencia en el circuito de Aspar, donde volvía a coger sensaciones a bordo de una moto antes de poner rumbo a Kuala Lumpur, sitio donde se desarrollará la presentación de Gresini Racing el próximo 31 de enero.

Su presencia en los primeros test de pretemporada en Malasia, que se disputarán del 3 al 5 de febrero, está en duda. Tras ser escogido rookie del año la temporada pasada en MotoGP, Aldeguer iba a pilotar la Ducati GP25 que hizo campeón a Marc Márquez hace apenas unos meses. Su vuelta podría darse en Buriram, del 21 al 22 de febrero, escenario de los segundos test de pretemporada. La competición oficial arrancará también en Buriram el 1 de marzo.