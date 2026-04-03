Fermín Aldeguer 'ficha' por el equipo de Cristiano Ronaldo

Fermín Aldeguer se ha unido al AVA (Advanced Recovery for Athletes), un proyecto impulsado por Cristiano Ronaldo que centra su actividad en la recuperación y prevención de lesiones. De esta manera, el piloto de Gresini se convierte en embajador exclusivo del centro en el Mundial de MotoGP.

La colaboración entre el murciano y Cristiano Ronaldo surgió a raíz de la lesión que sufrió Aldeguer a principios de este año después del accidente que tuvo mientras entrenaba en el Circuito Aspar. Como consecuencia de ese incidente, el murciano sufrió una fractura en la diáfisis del fémur izquierdo y tuvo que pasar por quirófano, dando paso a un proceso de recuperación de varias semanas.

En ese período, Aldeguer recibió la oferta para unirse al AVA y el murciano, fiel seguidor del Real Madrid y del propio Cristiano Ronaldo, no tuvo dudas al respecto. El acuerdo permitirá a Fermín beneficiarse de los recursos de AVA a la par que la propia marca se beneficia al aumentar su visibilidad en un potente campeonato como es el Mundial de MotoGP.

El anuncio se ha hecho público a través de un mensaje en redes sociales, ilustrado con un vídeo en el que aparecen imágenes entrelazadas de Fermín Aldeguer y Cristiano Ronaldo. "La tradición continúa. El rendimiento reconoce el rendimiento. Fermín Aldeguer ahora es parte del equipo AVACR7", reza el texto que acompaña a la publicación.

"El amplio conocimiento de Cristiano Ronaldo sobre recuperación deportiva está ahora a tu alcance. Fruto de la meticulosa experiencia de su trayectoria profesional, nació un revolucionario equipo de recuperación. La tecnología más innovadora en el campo de la recuperación física ya está disponible en el mercado para que puedas rendir al máximo cada día", explica la página web de AVA sobre el proyecto que el portugués.

Próxima parada, Jerez

Fermín Aldeguer, tras perderse los dos test de pretemporada y el Gran Premio de Tailandia, recibió el apto médico para poder competir en el GP de Brasil. En el trazado de Goiania se pudo ver al de Gresini con muletas para moverse por el paddock, aunque eso no impidió que pudiera subirse a la moto y hacer una meriotoria octava posición en la carrera larga. En Austin también consiguió un buen resultado cruzando la bandera a cuadros en la undécima plaza.

Con la cancelación del Gran Premio de Qatar, Fermín tendrá ahora unas cuantas semanas extra para continuar su recuperación ya que el Mundial no volverá hasta el próximo 24 de abril, con el Gran Premio de Jerez.