El 'fenómeno Quiles': el protegido de Marc Márquez firma un inicio de curso histórico

Ya lo avisaba Marc Márquez la pasada temporada, tras el debut de Máximo Quiles en el Mundial de Moto3: "Es un piloto especial, pilota muy rápido de manera natural". Y tras un primer curso de sobresaliente en 2025, en el que el murciano terminó como 'rookie del año' y tercer clasificado en el mundial, Quiles se encuentra ahora camino a romper todos los esquemas en 2026.

El joven talento del Aspar Team, quien acaba de cumplir los 18 años, debutó en el Gran Premio de Las Américas de 2025, dos citas después del inicio del campeonato debido a que aún no había cumplido la edad mínima para correr (17 años). Maravilló a todo el mundo al clasificar en segunda plaza y terminar quinto la carrera. Se lesionó, se perdió dos citas más y aún así llegó a final de curso en tercera posición, a tan solo siete puntos del segundo clasificado, Ángel Piqueras.

Máximo Quiles se llevó la victoria en el GP de Catalunya / Dani Barbeito

En total, seis podios y tres victorias. Nada mal para un primer curso en la categoría. Eso hizo que muchos se planteasen qué podría haber sucedido si hubiese iniciado el mundial a la vez que el resto de sus rivales. Algo que ahora todo el mundo está podiendo comprobar.

Y es que, por el momento, no hay quien le haga sombra. Son seis las citas que el Mundial de MotoGP ha disputado hasta la fecha. Y de 150 puntos posibles, el pupilo de los hermanos de Cervera ha sumado ya 140. Esto lo catapulta ya hacia el ránking de mejor inicio en la categoría de Moto3 de la historia tras seis GP.

El mejor arranque de la historia tras seis carreras

Ha batido el récod de puntos del queridísimo y recordado Luis Salom, quien tras seis citas en 2013 había sumado 127 puntos, los mismos que sumó Brad Binder en 2016. En la lista figuran otros pilotos como Danny Kent o David Alonso, también piloto del Aspar Team (ahora en Moto2). En 2024, aquel año en el que se llevó el título de la categoría inferior, había sumado 118 puntos tras las seis primeras citas.

Máximo Quiles celebra en Montmeló / Dani Barbeito

No ha podido ser mejor el comienzo del 2026 para la joven perla de la cantera murciana. Hasta el momento, suma cuatro victorias y dos segundas plazas. No se ha bajado del podio. Pero aseguró en una entrevista con SPORT que, pese a que el objetivo es el título, prefiere "ir carrera a carrera, que quedan muchas por delante y el mundial es largo". Aunque es difícil que, con 64 puntos de ventaja sobre Adrián Fernández, la cosa pueda torcerse demasiado.

Tiene algo especial y eso es algo que ya vio en él Marc Márquez, tras una carrera de Máximo en la Red Bull Rookies Cup, categoría 'trampolín' al mundial. “Cuando le miro, me veo reflejado, me veo a mí mismo, porque parece tímido, pero no lo es”, reveló una vez el 'tro de Cervera', en una entrevista con DAZN. Y donde pone el ojo un nueve veces campeón... no hay duda a la que agarrarse. Y Máximo se está encargando de demostrar que nada es casualidad.