Moto GP
Las fechas de las presentaciones de MotoGP en 2026
Seis de los once equipos de la parrilla ya han anunciado cuándo desvelarán sus motos para la próxima temporada. El campeón, Marc Márquez, se presentará con Ducati en los Dolomitas el 19 de enero
MotoGP abrirá la temporada 2026 en el test colectivo de Sepang (3, 4 y 5 de febrero) y justo a continuación (6-7 febrero) celebrará la presentación conjunta de todas las escuderías y sus pilotos en un macro evento programado en Kuala Lumpur, siguiendo la tradición inaugurada el pasado año en Tailandia.
Pero ya durante el mes de enero los fans de MotoGP tendrán oportunidad de ir conociendo los diferentes proyectos: Seis de los once equipos de la actual parrilla han confirmado las fechas de sus respectivas presentaciones oficiales y de momento, todas serán antes de los test.
El team Pramac Yamaha, que estrena tandem con Jack Miller y el tricampeón de Superbikes Toprak Razgatlioglu, abrirá el 'fuego' el 13 de enero y un día después entrarán en escena los hombres del VR46 de Valentino Rossi, Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli. El 15 de enero será el turno de Aprilia, con un recuperado Jorge Martín y Marco Bezzecchi al frente.
Para ver al actual campeón Marc Márquez vestido de rojo con su nueva Ducati habrá que esperar al 19 de enero. Los de Borgo Panigale darán a conocer su Desmosedici GP26, con Marc y su compañero Pecco Bagnaia, en el marco del evento 'Campioni in Pista' en Madonna di Campiglio, que celebran anualmente a lo largo de tres jornadas en plenos Dolomitas.
Las presentaciones de MotoGP 2026:
13 enero Pramac Yamaha (Sienna)
14 enero VR46 (Roma)
15 enero Aprilia Racing (Milán)
19 enero Ducati Lenovo (Madonna di Campiglio)
21 enero Monster Energy Yamaha (Jakarta)
31 enero Gresini Racing (Kuala Lumpur)
Honda HRC Castrol Por determinar
LCR Honda Por determinar
KTM Factory Racing Por determinar
KTM Tech 3 Por determinar
Trackhouse Aprilia Por determinar
MOTOGP LAUNCH 6-7 febrero (Kuala Lumpur)
- Guadalajara - Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Ander Basurto, culturista: 'Llevo 5 años haciendo más de 20.000 pasos diarios. Hacer 10.000 es imposible, me sienta hasta mal la comida, no soy una persona normal
- La convocatoria del Barça ante el Guadalajara
- Rotación masiva, pero con toda la artillería a Guadalajara
- Guadalajara - Barcelona de Copa del Rey: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Los árbitros replican a Florentino Pérez con un duro comunicado
- El Madrid ya ha elegido al sustituto de Xabi Alonso
- Pau Torres se cuela en la lista de futuribles del Barça