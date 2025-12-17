Las fechas de las presentaciones de MotoGP en 2026

MotoGP abrirá la temporada 2026 en el test colectivo de Sepang (3, 4 y 5 de febrero) y justo a continuación (6-7 febrero) celebrará la presentación conjunta de todas las escuderías y sus pilotos en un macro evento programado en Kuala Lumpur, siguiendo la tradición inaugurada el pasado año en Tailandia.

Pero ya durante el mes de enero los fans de MotoGP tendrán oportunidad de ir conociendo los diferentes proyectos: Seis de los once equipos de la actual parrilla han confirmado las fechas de sus respectivas presentaciones oficiales y de momento, todas serán antes de los test.

El team Pramac Yamaha, que estrena tandem con Jack Miller y el tricampeón de Superbikes Toprak Razgatlioglu, abrirá el 'fuego' el 13 de enero y un día después entrarán en escena los hombres del VR46 de Valentino Rossi, Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli. El 15 de enero será el turno de Aprilia, con un recuperado Jorge Martín y Marco Bezzecchi al frente.

Para ver al actual campeón Marc Márquez vestido de rojo con su nueva Ducati habrá que esperar al 19 de enero. Los de Borgo Panigale darán a conocer su Desmosedici GP26, con Marc y su compañero Pecco Bagnaia, en el marco del evento 'Campioni in Pista' en Madonna di Campiglio, que celebran anualmente a lo largo de tres jornadas en plenos Dolomitas.

Las presentaciones de MotoGP 2026:

13 enero Pramac Yamaha (Sienna)

14 enero VR46 (Roma)

15 enero Aprilia Racing (Milán)

19 enero Ducati Lenovo (Madonna di Campiglio)

21 enero Monster Energy Yamaha (Jakarta)

31 enero Gresini Racing (Kuala Lumpur)

Honda HRC Castrol Por determinar

LCR Honda Por determinar

KTM Factory Racing Por determinar

KTM Tech 3 Por determinar

Trackhouse Aprilia Por determinar

MOTOGP LAUNCH 6-7 febrero (Kuala Lumpur)