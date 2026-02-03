Fea caída de Quartararo, que vuelve a casa con un dedo roto

Fabio Quartararo ha tenido un agitado estreno de pretemporada. A su llegada al circuito de Sepang, el francés tuvo que lidiar con los rumores de su presunto acuerdo con Honda para 2027. “Hemos hablado, pero aún no he firmado nada”, insistió.

Este martes, nada más salir a pista el primer día de test, el ‘diablo’ ha sufrido una violenta caída en la curva cinco del circuito malasio. En la sesión vespertina Quartararo ha vuelto a la acción, completando 16 vueltas para terminar octavo en la tabla de tiempos (1.57.869). Pero al llegar a la sala de prensa, ha confirmando que sufre una fractura en un dedo de su mano derecha, además de una fuerte laceración en la pierna y que por ello regresará a casa anticipadamente.

"Empiezo muy duro la temporada. Me he roto el dedo corazón de la mano derecha. Por suerte pude probar dos días en el Shakedown", ha explicado Fabio, recordando que la pasada semana aprovechó las concesiones de Yamaha para rodar.

"Ya probamos todo lo que teníamos que probar. Pero hemos hecho más de lo necesario, de modo que hemos decidido parar, recuperarme y volver en Buriram", ha añadido el piloto galo en declaraciones que publica motorsport.com.

La lesión, asegura, no le impide pilotar, pero es muy molesta: "Puedo frenar con un dedo, no pasa nada. Pero es sobre todo cuando hay que cambiar de dirección, en cuanto hay un pequeño movimiento. Incluso al pisar una banda sonora, las vibraciones me duele. Y ha estado sangrando desde esta mañana. El equipo me dijo de parar, pero lo intenté. Siempre quiero vivir el presente y esforzarme al máximo", ha advertido Quartararo, demostrando que aunque su futuro le lleve lejos de Yamaha, en 2026 sigue plenamente comprometido con los de Iwata.

El nuevo motor

Sobre la transición que aborda el fabricante japonés al motor en versión V4, apunta que “algunas sensaciones son buenas, luego hay bastantes malas. Tenemos que mejorar mucho la velocidad punta, mejorar mucho cuando frenamos en pista y queremos girar, porque la moto sigue sin girar. No hemos ganado mucho en comparación con la moto del año pasado, pero sí hemos perdido mucho en el giro. Podemos frenar un poco mejor con ambas ruedas y la parte trasera es más estable. Ya estoy completamente adaptado al V4. Ya he cambiado todo lo que había que cambiar. Además, creo que nuestro motor no es igual que el del resto. Sabemos que estamos muy lejos, hay que aceptarlo", ha sentenciado.