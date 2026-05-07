Fabio Quartararo, sobre el peso de ser comparado con Marc Márquez: "Atravesé un infierno"

2026 es un año impás para Fabio Quartararo. El piloto de Yamaha atraviesa un momento complejo en la fábrica de Iwata, que esperaba dar un paso hacia adelante con su nuevo motor V4 para este curso. Pero lejos de la realidad, la M1 es ya la peor moto de la parrilla y la única en rango D de concesiones. Ahora el campeón de MotoGP de 2021 tan solo espera que la temporada pase deprisa para poder emprender el vuelo a un nuevo box, que a falta de confirmación oficial, apunta que será el de Honda. Una mala racha para el francés pero no la única que ha vivido en su trayectoria profesional.

La realidad es que ya se está convirtiendo en un ritual ver los cuatro pilotos de la marca nipona en las últimas plazas de la parrilla. Y lo peor, es que desde la fábrica no entienden muy bien el rumbo que tomar. "Ya estoy esperando que vaya a ser una temporada muy larga", valoraba Quartararo ante Canal+ Francia tras el GP de Estados Unidos. "El equipo no tiene ni idea de cómo mejorar todos los problemas que tenemos con la moto", decía el piloto de Niza.

Fabio Quartararo revela su complicada adolescencia / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No fue mucho mejor el fin de semana en Jerez, con la mejor posición de 'El Diablo' en la 14ª plaza el domingo. Unos resultados muy distintos de las que lograba conseguir en 2021, año en el que fue campeón tras sumar 5 victorias y otros cinco podios. Actualmente sobrevive sin una sola victoria desde 2022, la última en el GP de Alemania de 2022.

Pero 'El Diablo' sabe lo que es atravesar por una mala racha psicológica y deportiva. La vivió en sus propias carnes durante su adolescencia. El dorsal '20' aterrizó en el Mundial de Moto3 con una gran mochila llena de expectativas a sus espaldas. Muchos le consideraban el 'nuevo Marc Márquez'... y no era para menos. A los 14 años y 218 días, se convirtió en el campeón más joven del FIM CEV Moto3 en 2013. Tuvo que quedarse un curso más en la categoría al no cumplir la edad necesaria para dar el salto al mundial. Y en 2014, volvió a coronarse.

Una adolescencia complicada

Saltó al Mundial. Pero el peso de las expectativas no cumplieron con sus discretos resultados. "Desde los 15 hasta los 18, atravesé un infierno", confiesa en un video compartido en las redes sociales de MotoGP. "Me comparaban con grandes nombres, y no estaba haciendo los resultados que me hubiese gustado", comenzaba diciendo.

"No vivía con mi familia, tuve algunas lesiones complicadas y pasé momentos duros", expresaba. Pero todo eso pasó, y tras un paso discreto por Moto3 y Moto2, debutó en MotoGP con el Petronas SRT en 2019, convirtiéndose en el 'Rookie del año' y maravillando a todo el mundo, resultando campeón con el equipo oficial de Yamaha en 2021.

El francés deja claro que está trabajando duro para volver donde quiere estar. "No tengo nada que demostrar, si estoy aquí, es solo porque quiero estar de vuelta por mí mismo. Soy consciente de mi velocidad, sé lo que he logrado y lo que quiero lograr a corto plazo", valora en dicho vídeo. "Cuando sabes lo que es ganar, no quieres perder".

Por otro lado, asegura que se está sometiendo a un intenso entrenamiento con el objetivo de estar de la mejor forma posible a nivel físico. "Estoy dando el máximo, saliendo de mi zona de confort", sentenciaba.