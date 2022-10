Fabio Quartararo: "Echo de menos muchas cosas, pero no siento presión"

El actual campeón del Mundo, que se ha fracturado un dedo tras irse al suelo en el FP4, tendrá que salir desde la P12 en Sepang Pese a la dificultad de la situación, Fabio reconoce que su principal objetivo es "intentar que el Mundial llegue vivo a Valencia"

El actual campeón del mundo Fabio Quartararo señaló, sincero, que "empezando duodécimo no puedo tener una estrategia, la estrategia será intentar ir lo más rápido posible, y a partir de ahí ver cómo van las cosas", pero no cree "que haya una estrategia específica".

"Tendremos que entender qué neumáticos utilizar, porque la verdad es que no hemos tenido demasiado tiempo para comparar el compuesto medio y el blando, pero creo que mañana intentaremos meterle más vueltas al blando para ver qué tal va", reconoció el piloto francés.

"En términos de ritmo no me he sentido tan mal y después de la caída he salido con una moto diferente, porque teníamos una para seco y otra para mojado, por eso es por lo que estaba tan empeñado en llevar la moto al box, pero básicamente me han cambiado los muelles y la moto era diferente, pero el ritmo no era tan malo", explicó Quartararo, quien aseguró que "empezar tan atrás va a ser difícil".

Al referirse a su clasificación dijo no haber entendido "muy bien qué ha pasado en la primera salida, y en la última tampoco, por qué no hemos tenido tiempo suficiente, no hemos calculado bien para hacer dos vueltas, aunque la segunda tanda ha sido mejor, no en las sensaciones, sino en el tiempo por vuelta, hasta el momento de que he tenido el susto en la misma curva en la que me he caído antes".

"Siendo sincero, no siento presión, pero está siendo muy extraña la manera en la que estamos viviendo estas últimas carreras y no sé si no estamos trabajando de la manera correcta en las últimas vueltas, pero estamos echando de menos muchas cosas, quizás tengamos que hacer algo de manera diferente pues han sido carreras muy extrañas…", reconoció Quartararo, que aseguró que su objetivo es "intentar conseguir que el Mundial no se acabe aquí y llegue vivo a Valencia".