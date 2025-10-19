Fabio Quartararo, desolado: "Solo quiero irme a casa"

El fin de temporada se está haciendo cuesta arriba para varios pilotos, entre ellos, Fabio Quartararo. El piloto francés sigue sin sentirse cómodo a lomos de la descafeinada YZR-M1 y, pese a que a una sola vuelta sigue pudiendo sacar un poco de jugo a la moto nipona, las carreras son otra historia.

La carrera del domingo en Australia no fue una excepción. El fin de semana empezó bien para el campeón de 2021. Logró llevarse la 'pole' el sábado (la quinta de la temporada) con un registro de 01:26.465, pero todo cambió en la carrera al 'sprint', unas horas después. Su propia elección de gomas, con la media delantera junto a la blanda trasera, terminó condenándole a ver caer la bandera a cuadros en la séptima plaza. "Fue cosa mía porque el equipo me intentó convencer de optar por la dura. Y me equivoqué, porque hizo mucho calor", reconoció tras la carrera.

Siendo consciente de lo sucedio en la carrera corta, se esperaba que 'El Diablo' pudiese ingeniárselas en la carrera del domingo para mejorar el resultado de la 'sprint'. Pero no fue así, y tras apagarse el semáforo rojo, vio como a los pocos compases lo adelantaban Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y Pedro Acosta. Al terminar la vuelta 10 (de las 27 programadas), ya había caído hasta la 12ª posción. Finalmente terminó en la decimoprimera.

Si durante la jornada del sábado reconocía que el fallo había sido suyo, tras terminar la jornada dominical se mostró decepcionado con el rendimiento de su moto. "Ha sido una carrera muy rara", expresaba el piloto de Niza en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'. "Las sensaciones eran malas, no me sentía con ritmo", aseguraba.

Cansado de que los resultados no lleguen

El pilotaje de Fabio se vio muy comprometido durante la cita en Phillip Island. "No podía parar la moto ni mantener el paso por curva", decía, visiblemente afectado.

La temporada se le está haciendo muy larga al piloto de Yamaha, que no ve el momento de parar y poder hacer un 'reset'. La gira asiática no ayuda, y lo peor es que aún queda el próximo fin de semana en Malasia. "Necesito desconectar de las carreras", explicó. "Quiero olvidar lo que pasará en Sepang la próxima semana y centrarme en mí", aseguró.

Algo esencial a la hora de pilotar una moto de carreras, han advertido los pilotos en más de una ocasión, es divertirse. Y Fabio está sufriendo. "Cuando los resultados no llegan solo quieres irte a casa, entrenar bien y ponerte a punto para lo que pueda venir. Quiero eso, irme a casa", terminó diciendo el francés, frustrado.

Temporada discreta

A tres citas para el fin de campeonato, Quartararo se encuentra en la novena posición. Se ha llevado cinco 'poles' este curso, sí, pero los resultados en carrera aún están lejos de ser los ideales. Logró una segunda plaza en Jerez, y se subió al podio de la 'sprint' en Alemania y Catalunya. Pero la otra cara de la moneda son los múltiples ceros que acumula y las actuaciones discretas. No le queda otra a 'El Diablo' que seguir remando. Veremos si en 2027 decide seguir con Yamaha.