Fabio Quartararo se abre en canal tras su despedida de Yamaha: "Es parte de mi historia"

Un capítulo se cierra con la salida de Fabio Quartararo de Yamaha. Tras ocho años vinculado a la fábrica de Iwata, el campeón del mundo de 2021 se despide de la que ha sido su única casa en su andadura en MotoGP. Decir 'adiós' nunca es fácil y más si toca decírselo a aquella gente que lo apostó todo por ti. Y pese a que la relación ya se había deteriorado debido al bajo rendimiento de la YZR‑M1, las palabras de despedida de 'El Diablo' no han pasado desapercibidas.

Se trata del final de era en una de las relaciones más longevas de la parrila actual, puesto que 'El Diablo' se unió al proyecto en su debut en la categoría reina, ocho cursos atrás. Ya no quedará nadie con un vínculo tan extenso de cara a la nueva era que se estrena en 2027, puesto que tan solo una semana atrás Pecco Bagnaia y Ducati anunciaron el fin de su exitosa relación... también tras ocho años de unión. En el caso del turinés, pondrá rumbo a Aprilia, la otra fábrica italiana de la parrilla.

Fabio Quartararo emocionado tras conquistar el título mundial de MotoGP en 2021 / DORNA PRESS OFFICE/DIEGO SPERANI / EFE

Un movimiento bastante paralelo al de Quartararo, quien, a falta de una confirmación oficial que se antoja inminente, emprenderá el vuelo hacia Honda tras lograr un título mundial, 11 victorias, 32 podios con Yamaha y 21 'poles' con Yamaha. Unos buenos registros que logró durante los primeros años en la fábrica, puesto que en los últimos cursos en Iwata ha habido un importante bajón de rendimiento que ha terminado siendo un auténtico dolor de cabeza para Quartararo, incluso con el nuevo motor V4 que lejos de ser una salvación, ha terminado empeorando el rendimiento.

El fin de la etapa ha merecido una despedida a la altura del francés, quien se abrió en canal a través de sus redes sociales. "Tras ocho temporadas, ha llegado el momento de cerrar un capítulo importante de mi carrera", comenzaba diciendo. "Quiero dar las gracias de todo corazón a Yamaha por haberme dado la oportunidad de competir al más alto nivel, por haber creído en mí y por haberme apoyado a lo largo de todos estos años", expresaba a través de una emotiva publicación a modo recapitulación de su trayectoria en la categoría reina-

"Juntos hemos compartido momentos inolvidables: un título de campeón del mundo, once victorias, podios, poles y, sobre todo, una increíble trayectoria humana y deportiva que llevaré siempre conmigo", decía, antes de pasar al momento más emotivo. "Yamaha no es solo un equipo para mí: es parte de mi historia, de mi crecimiento como piloto y como persona", expresaba.

"Hoy siento que es el momento adecuado para afrontar un nuevo reto, empezar de cero y esforzarme por alcanzar nuevos horizontes. Gracias por todo. Os estaré eternamente agradecido", terminaba diciendo.