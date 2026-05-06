Ezpeleta celebra la llegada de Liberty a MotoGP: "Las perspectivas son muy buenas"

Tras la presentación del Gran Premi de Catalunya que se disputará del 15 al 17 de mayo en el Circuit de Barcelona y antes de poner rumbo a Le Mans, escenario del Gran Premio de Francia este fin de semana, Carmelo Ezpeleta, CEO de la antigua Dorna, ahora renombrada MotoGP Sports Entertainment Group, charló con un reducido grupo de medios sobre la buena salud del campeonato después de formalizar la entrada de Liberty Media como accionista principal.

Según su valoración, el momento actual es alentador: "Sí ha cambiado mucho la situación desde el año pasado, ya se ha aprobado definitivamente el acuerdo con Liberty Media y la verdad es que las cosas han cambiado mucho para nosotros. Desde fuera se irá viendo más poco a poco, pero la compañía se está transformando y las perspectivas son muy buenas", celebró el veterano dirigente.

"Existe un interés bestial por MotoGP, sobre todo por parte de muchos inversores y gente que quiere formar parte de los equipos. Y también por los 22 grandes premios que tenemos, no podemos hacer más pero si pudiéramos tendríamos 27 ciudades interesadas. La gente ha acogido muy bien cómo debe ser el cambio y nosotros estamos muy comprometidos a hacer las cosas cada vez mejor", subrayó Ezpeleta, que se mostró "orgulloso" de que Barcelona, "mi ciudad", se convierta en la primera del calendario en acoger un Fan Fest, en Plaça Catalunya los días previos al gran premio.

"Arranca en Barcelona porque con la colaboración del Circuit, Fira y las instituciones todo es más fácil. Este festival para acercar MotoGP a los aficionados en el centro de la ciudad era una idea que ya teníamos nosotros y ahora hemos podido lanzar, seguramente lo haremos en otras ciudades. Está en la línea de las propuestas como el lanzamiento del campeonato, que el año pasado hicimos en Indonesia y este año, en Malasia y que ya haremos cada año. Muchas de las iniciativas que vamos a impulsar ya las habíamos pensado, pero que había que hacerlo con un accionista como Liberty, que estuviera de acuerdo", explico.

"Liberty no es que nos pida iniciativas como el Fan Fest, todas las cosas que Liberty dice, las decíamos nosotros también. Lo que pasa es que ellos tienen la experiencia de haber hecho eso en la Fórmula 1 y sus conocimientos son muy importantes. A diferencia de los anteriores accionistas, de los cuales estamos contentísimos y orgullosos, que han estado con nosotros desde el año 98, Liberty es una compañía líder en el mundo que sabe mucho del ‘entertainment’. Las experiencias que proponen nos llenan de gozo y nos parece que van a ir muy bien", destacó.

Dentro de toda esta espiral de positividad, Ezpeleta se mostró convencido de que el acuerdo comercial entre los fabricantes y el campeonato para el periodo de 2027 a 2031 se cerrará más pronto que tarde, aunque sin plazos. "El año que viene en marzo empezará el campeonato del mundo, todos los fabricantes han hecho ya las motos y todos han fichado a sus pilotos. Hay que dejar tiempo y que las cosas se vayan consolidando. Estamos contentos, los fabricantes y equipos son piezas importantísimas del campeonato y todo lo que hagamos será para mejor", aseguró.

Ezpeleta no quiso confirmar si el Mundial 2027 arrancará en Tailandia y aún en clave de calendario reconoció que mantener cuatro grandes premios en España "será difícil en el futuro". El patrón del Mundial insistió en su satisfacción "por que Catalunya y Barcelona sean la cuna de MotoGP, del campeonato del mundo", pero dejó claro que "no podemos hacer más de 22 carreras por los acuerdos con equipos, así que tener cuatro en España será muy difícil", zanjó