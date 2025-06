Ezpeleta amenaza con no inscribir a Jorge Martín

El conflicto existente entre Jorge Martín y Aprilia se recrudece con el paso de las horas. Si ayer era Albert Valera, agente del campeón del mundo, quien reconocía que su representado tenía una cláusula que le permitía quedar libre de su equipo para firmar con quien quisiese para 2026, hoy ha sido el turno de réplica tanto de Aprilia como de Dorna, quien a través de Ezpeleta se ha encargado de mandar un serio aviso a 'Martinator' en relación con su situación contractual.

La noticia saltaba este sábado en palabras del agente de Jorge Martín: "La activación de la cláusula que pusimos en el contrato con Aprilia hace que Jorge esté libre para firmar con quien quiera para 2026”, señalaba Valera en Assen. “Y, en ese sentido, es evidente que Honda es una alternativa, evidentemente que sí", explicaba.

Ezpeleta advierte a Jorge Martín

La respuesta no ha sido inmediata, pero prácticamente. Primero era Ezpeleta, CEO de Dorna, quien se encargaba de mandar una clara advertencia a Jorge Martín en los micrófonos de DAZN: "Cuando un piloto y un equipo tienen un contrato y quieren romperlo, si los dos encuentran las fórmulas y las cláusulas para hacerlo, ningún problema. Si no, como todos los contratos tienen un juez que es quien debe dirimir, será este quien diga quién tiene razón", empezó. "El manager de Jorge Martín considera que el contrato no es válido, si Aprilia dijese lo mismo no habría problema... pero ellos dicen lo contrario".

Jorge Martín, en el boxe de Aprilia Racing. / APRILIA RACING TEAM

Ezpeleta remite el asunto a la justicia en caso de que no se llegue a un acuerdo y lanza un aviso: "Tendrán que remitirse a su juez. Nosotros como organización, si el año que viene llegara una inscripción donde el piloto no tiene la libertad por parte del anterior contratante, nosotros no admitiremos esa inscripción", advierte. "O un juez dice que un contrato no es válido o ambas partes se ponen de acuerdo".

El conflicto no es algo que sorprenda al CEO de Dorna, que ya ha vivido situaciones de este tipo en el pasado: "Cada uno intenta mover las cosas como quiere, es una cosa habitual. Si tienes un contrato con alguien y consideras que no es válido pero la otra parte sí, la única solución es el arbitraje. Unilateralmente, uno no puede decidir si un contrato es válido si la otra parte no está de acuerdo".

Ante la situación, Massimo Rivola, director ejecutivo de Aprilia, se sumó al cruce de declaraciones en unas palabras que recoge Motorsport: "La posición de Aprilia no ha cambiado. Para nosotros, el piloto tiene contrato por dos años y no está libre, evidentemente no puede ir dónde quiera. Nosotros haremos todo lo que está en nuestras manos para proteger la compañía", explicó. Un conflicto que se recrudece por momentos.