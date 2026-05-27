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MotoGP

Un piloto retirado de MotoGP se prueba para sustituir a Johann Zarco

Cal Crutchlow, quien se retiró de piloto a tiempo completo en 2020, podría volver a la competición para sustituir al francés en el Honda LCR

Cal Crutchlow, feliz tras un podio con el LCR en Qatar en 2019

Cal Crutchlow, feliz tras un podio con el LCR en Qatar en 2019 / NOUSHAD THEKKAYIL / EFE

Queralt Uceda

Queralt Uceda

Honda ya trabaja en el reemplazo de Johann Zarco, lesionado durante el Gran Premio de Catalunya de MotoGP tras un escalofriante incidente en la curva 1 del trazado. Y, al parecer, el candidato no sería otro que Cal Crutchlow, expiloto de MotoGP y uno de los pilotos con más garra y sin pelos en la lengua que ha pasado por la categoría en las últimas décadas. O así es como le recuerdan muchos.

Zarco, piloto para el LCR de Lucio Cecchinello, se fue al suelo tras la segunda salida que se produjo hace dos domingos en el Circuit de Barcelona-Catalunya, después de una bandera roja previa debido a un grave accidente en el que estuvo involucrado Álex Márquez. Todo sucedió en la curva 1. El francés se llevó puesto a Bagnaia, con tan mala suerte que su pierna izquierda quedó enganchada en la moto del italiano. El equipo, para el que también pilota el 'rookie' y campeón de Moto2 Diogo Moreira, anunció posteriormente que sufría lesiones en los ligamentos de rodilla.

accident, crash ZARCO Johann (fra), Castrol Honda LCR, Honda RC213V, portrait BAGNAIA Francesco (ita), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, portrait MARINI Luca (ita), Honda HRC Castrol, Honda RC213V, portrait during the 2026 MotoGP Monster Energy Grand Prix of Catalunya, on the Catalunya circuit of Barcelona, from May 15 to 17th, in Spain - Photo Studio Milagro / DPPI AFP7 14/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Luca Marini y Pecco Bagnaia socorriendo a Johann Zarco tras su caída en la curva 1 de Montmeló / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Mientras Johann Zarco espera su cirugía, el equipo Castrol Honda LCR sigue trabajando en encontrar su reemplazo para las próximas carreras", expresaba el LCR el lunes, a través de un comunicado. "Más información se compartirá pronto, una vez que todo esté finalizado y asegurado. Gracias por su comprensión y apoyo continuo", expresaron.

Pues bien, al parecer Honda ya estaría pensando en un posible reemplazo y Crutchlow es uno de los nombres que baraja la constructora japonesa, tal y como apunta el portal 'Motorsport'. Se trata de un piloto retirado en 2020 en el mismo equipo en el que recalaría en caso de sustituir al francés. Precisamente, con el LCR consiguió tres victorias en seis temporadas.

AME2573. TERMAS DE RIO HONDO (ARGENTINA), 29/03/2019.- El británico Cal Crutchlow participa durante las pruebas libres del Gran Premio Motul de la República Argentina, este viernes en el Autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo, en la provincia de Santiago del Estero (Argentina). EFE / Nicolás Jiménez. gp argentina 2019

Cal Crutchlow pilotando la Honda del LCR en Argentina, en 2019 / Nicolás Jiménez / EFE

Cal, de 40 años, firmó tras su retirada como piloto a tiempo completo un contrato de 'test rider' con Yamaha. Eso lo llevó a realizar varias sustituciones y 'wild cards'. Su última carrera fue durante el Gran Premio de Japón de 2023, por lo que lleva alrededor de 3 años sin competir en la categoría.

Al parecer, Crutchlow habría realizado una jornada de pruebas este miércoles en Misano para saber si se encuentra en condiciones para volver a subirse a la RC213V. Lo habría hecho bajo la atenta mirada de Cecchinello y Honda, que posteriormente valorarán si es la mejor opción para suplir a Zarco durante el tiempo que esté de baja o, de momento, de cara al Gran Premio de Italia que se celebra este fin de semana en Mugello.

Buriram (Thailand), 01/10/2022.- British MotoGP rider Cal Crutchlow of Petronas Yamaha SRT Yamaha prepares for the free practice three at the Motorcycling Grand Prix of Thailand at Chang International Circuit, Buriram province, Thailand, 01 October 2022. The MotoGP of Thailand will be held at Chang International Circuit on 02 October 2022. (Motociclismo, Ciclismo, Tailandia) EFE/EPA/DIEGO AZUBEL

Cal Crutchlow en los test de pretemporada en Buriram en 2022, como probador de Yamaha / DIEGO AZUBEL / EFE

Un equipo de pruebas al que no se puede recurrir

Recurrir a Crutchlow es una de las pocas opciones que le quedan a la fábrica del ala dorada, que cuenta con dos pilotos probadores pero prácticamente inoperativos. Uno de ellos es Aleix Espargaró. El piloto de Granollers se encuentra recuperándose de una caída a gran velocidad mientras realizaba unos test privados en Malasia a principios de abril. El accidente le provocó varias contusiones, además de las cuatro vértebras fracturadas con especial afectación de la T3 y T4.

Por otro lado, está Takaaki Nakagami. El japonés, quien se retiró a finales de 2024 precisamente en el LCR, se sumó al equipo de pruebas para seguir desarrollando la moto. No obstante, tal y como apunta el citado medio, 'Taka' estaría centrado en continuar trabajando en el nuevo prototipo para 2027, año del cambio de reglamento en MotoGP, con motos sin dispositivos, de 850cc, cambio de neumáticos Michelin a Pirelli y reducción de aerodinámica.

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Habrá que esperar para saber si volveremos a ver a Crutchlow sobre una MotoGP. Mientras, ya se sabe que habrá otro sustituto en parrilla. Será Michele Pirro, probador de Ducati, quien se encargará de pilotar la Desmosedici GP26 de Álex Márquez tras su lesión también en Barcelona.

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