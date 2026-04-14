Un expiloto de MotoGP sugiere favoritismos y señala a Rins: "No debería ser así, pero es español"

No es fácil mantenerse en la élite de cualquier deporte a nivel mundial. Y bien lo sabe Scott Redding. El piloto británico dejó atrás su trayectoria profesional en MotoGP hace ya más de ocho años para aterrizar en el campeonato británico de Superbikes y, posteriormente, dar el salto al mundial de la misma disciplina, donde ha protagonizado varias polémicas en los últimos años, especialmente con sus declaraciones sobre Álvaro Bautista. Para este curso ha vuelto al campeonato nacional y en una entrevista reciente ha cagrado duramente contra lo que considera favoritismos en el Mundial de Motociclismo, señalando directamente a uno de sus pilotos: Álex Rins.

Redding, que pilotó para marcas como Honda, Ducati o Aprilia durante su etapa en el Mundial, repasó su trayectoria profesional en una charla en el podcast 'Full Chat', y se sinceró sobre algunos aspectos de MotoGP, incluído la presión que sintió. "Fui uno de los cinco pilotos británicos que llegaron a MotoGP, para subir al podio y luchar por el título en Moto2, pero la gente no entiende cuánta presión debe llevar sobre sus hombros", comenzaba diciendo.

Scott aseguró que no subirse al podio era motivo de amargura para él, puesto que es un piloto muy competitivo y con sed de ganar. "Durante 10 años lo sufrí mentalmente. Cuando lo pienso de nuevo ahora estoy orgulloso de lo que hice, pero en ese momento estaba pensando: ‘No es suficiente’, y es esa mentalidad la que a veces te lleva a algo negativo", valoraba.

Por otro lado, reconoce que también ha sido objeto de críticas por parte de detractores. "En las redes sociales dicen muchas cosas malas, pero no ven lo que he hecho. Corrí contra lo mejor de lo mejor de MotoGP, no tengo nada que demostrar", decía, para posteriormente apuntar que actualmente se siente muy satisfecho con su camino en el British Superbike Championship, donde se llevó el título en 2019.

El pasaporte español... ¿una ventaja?

A la hora de analizar la parrilla actual de MotoGP, el británico se mostró crítico... aunque no tuvo reparo en señalar la continuidad de un piloto en concreto. "Hay algunos chicos... y todos son grandes pilotos. No les quito mérito, pero tienes a tipos como Álex Rins que está en una Yamaha de fábrica, lo ha estado durante un par de años", comenzaba diciendo."¿Por qué? Es un buen piloto, pero ha tenido muchas lesiones, no es constante", expresaba.

La realidad es que el inicio de temporada no ha sido demasiado fácil para ningún piloto de la marca de Iwata. Sus cuatro motos suelen ocupar las últimas plazas de la parrilla, entre ellos Álex Rins, quien tampoco ha vuelto a ser el mismo tras una dura lesión que sufrió en su pierna temporadas atrás. No obstante, Redding va un paso más allá y señala que podría existir un interés en que el catalán siga en la categoría reina.

En los últimos años hay una corriente de opiniones que apunta que hay demasiados pilotos españoles en la élite del motociclismo. Y al ser preguntado sobre si el pasaporte podría ser el motivo por el que sigue allí, Scott lo tiene claro. "No debería ser así, pero es español", expresaba. "Puede que haya algún pequeño vínculo en algún punto que ayude", decía. "Ser británico no lo hace más fácil, y el hecho de que no haya ningún piloto británico en MotoGP es una auténtica locura", sentenciaba, sobre los pilotos de su misma nacionalidad.