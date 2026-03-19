Un expiloto de MotoGP lanza el aviso sobre Márquez: "Podría retirarse al final de temporada"

Poco le queda ya por demostrar a Marc Márquez tras conquistar nueve títulos mundiales y protagonizar uno de los regresos más impresionantes de la historia del deporte mundial. El piloto de Cervera ya lo dejó muy claro tras coronarse de nuevo en 2025, seis años después de su último título mundial y tras el calvario que sufrió tras sus lesiones: "ahora estoy en paz conmigo mismo". Algo que hizo pensar ya entonces que el último baile del catalán podría estar más cerca.

De hecho, la previa del Gran Premio de Brasil, que se celebra este fin de semana en el Autódromo Ayrton Senna por primera vez en 37 años, Márquez ya abordó la pregunta sobre una posible retirada. "Hay que evaluarlo todo, solo tengo 33 años" y "espero alargarlo lo más posible, pero también llevo unas cuantas operaciones en mi cuerpo, y eso también es difícil de gestionar en el día a día", dijo en una entrevista con EFE en São Paulo.

Marc Márquez se abraza a la torre de los campeones tras lograr su noveno título en Motegi (Japón). / ALEJANDRO CERESUELA

Preguntado sobre si piensa en llegar a los 42 años como Valentino Rossi, quien se retiró a finales de 2021, el piloto español lo tiene claro: "No voy a llegar ni hasta los cuarenta, estáte tranquilo".

El calvario del '93' comenzó en la curva 3 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, en 2020. Sufrió una aparatosa caída que derivó en una serie de complicaciones en su brazo derecho, teniendo que pasar hasta en cuatro ocasiones por quirófanos. A ello se le sumo la crisis de resultados en Honda que terminó desembocando en la marcha del catalán al Gresini Racing tras once temporadas y seis títulos mundiales con la fábrica del ala dorada. En 2024 logró el tercer puesto en el campeonato y en 2025 se alzó como campeón, demostrándose a sí mismo que todo lo sufrido había valido la pena.

De esta forma, este curso partía como favorito al repetir curso con el Ducati Lenovo, con quienes se encuentra en fases avanzadas para renovar el contrato en 2027. Pero en Tailandia la marca de Borgo Panigale sufrió más de lo esperado, y el '93' tuvo que abandonar en la carrera del domingo por un pinchazo en el neumático trasero.

"Márquez sigue siendo el más explosivo"

Sobre todo esto se ha pronunciado recientemente Marco Melandri, campeón de 250cc en 2002 y subcampeón de MotoGP en 2005. "En Tailandia los neumáticos jugaron en contra de Ducati. Sin embargo, Marc sigue siendo el piloto más completo en todos los sentidos, aunque quizás sea menos explosivo que el año pasado", valora el expiloto en una charla con GPOne. "Más que la lesión, creo que el esfuerzo mental que hizo para volver al titulo influyó, porque en mi opinión dio más del 110% en 2025", expresa.

Marc Márquez en el box del Ducati Lenovo / AFP7

El italiano, una de las promesas del motociclismo en la primera década de los 2000, considera que el tiempo ha hecho de Márquez un piloto más "maduro y menos instintivo". No obstante, apunta que el paso hacia adelante de Aprilia hace peligrar su reinado. "Sigue siendo el favorito, pero si Bezzecchi logra gestionarse bien, podría entrar seriamente en la lucha. Aprilia, de hecho, ha dado grandes pasos incluso en circuitos caracterizados por reinicios como Buriram, donde históricamente ha tenido dificultades", valora.

Además, se atreve a poner fecha de caducidad al de Cervera si vuelve a alzarse como campeón. "Si Márquez gana el título, incluso podría decidir retirarse al final de la temporada. Esa es mi opinión. No me sorprendería que se retirara después de su décimo título", sentenciaba.