La experiencia VIP en el Circuit: vistas exclusivas, alta cocina y caras conocidas

Los Grandes Premios de MotoGP y de Fórmula 1 suponen un gran atractivo para todo tipo de público y es habitual encontrar entre los asistentes a muchas caras conocidas, VIPs de diferentes ámbitos. Los trazados acostumbran a tener zonas exclusivas para que este tipo de aficionados puedan disfrutar de una experiencia completa, tranquila y, por otra parte, exclusiva.

Una buena muestra de ello es el VIP Village situado al final de la recta de meta en el Circuit de Barcelona-Catalunya. En un espacio gestionado por el Catering Vilaplana hasta tres mil personas asisten durante el fin de semana de MotoGP. Empresarios, actores o influencers disfrutan de una experiencia completa, con acceso a los garajes, vistas de excepción del trazado y un menú de alta cocina cuidado y preparado por chefs de renombre.

La alta cocina invade el Circuit / SPORT

Samuel Naviera de Mu-Na, Benito Gómez o Hugo Muñoz, aclamados chefs con Estrella Michelin y Soles Repsol, cambian sus cocinas durante este fin de semana para elaborar algunos de sus platos más icónicos. Desde las gyozas de callos de 'Hugochan' hasta los 'Ravioli in Brodo' de Naveira, pasando por la sopa de maíz picante con gamba de Palamós de Gómez, la experiencia se convierte en un lujo para el paladar, siguiendo la premisa de para "el mejor motociclismo, la mejor gastronomia". La experiencia, por supuesto, no está al alcance de todos los bolsillos y ronda los 2.400 euros.

En total, en este VIP Village se preparan hasta 100 recetas distintas durante el sábado y el domingo de Gran Premio, con barra de quesos y chacinas incluida, por si aun queda algo de sitio. Eso sí, hay que dejar espacio para los postres que, más allá de la fruta fresca o los mochi, pasan por Rocambolesc, la conocida heladería de los hermanos Roca. Salsa de guayaba, yogur helado, pipas garrapiñadas, algodón de azúcar o bizcocho para crear un helado de fantasía.

Rocambolesc ofrece una barra de helados / SPORT

Algo más de 200 empleados trabajan durante la semana del Gran Premio que arranca para algunos de ellos mucho antes de que desembarquen los camiones de la caravana de MotoGP.

Montar un village como el del Circuit, ajustar la zona de cocina a los reducidos espacios y hacer del total un ambiente agradable no es tarea de un día aunque este mismo domingo, cuando el último VIP abandone el edificio, comenzará una vez más la tarea de desmontar, guardar y poner rumbo a Misano, próximo Gran Premio de la temporada. Después bajará el telón hasta Portugal, ya que la experiencia está sólo disponible para la gira europea. Valencia pondrá el broche en el mes de noviembre.