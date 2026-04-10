Un exjefe de Honda en MotoGP, sobre Márquez: "La llegada de Acosta lo puede rejuvenecer"

Se convirtió en uno de los temas más destacados al inicio de temporada. Los rumores de fichaje de Pedro Acosta por el Ducati Lenovo generaron una gran expectación y, a falta de la confirmación oficial, todo apunta que el murciano será el próximo compañero de equipo de Marc Márquez en 2027. Un '93' que se encuentra en un momento menos plácido que el pasado curso, cuando se llevó el campeonato del mundo. La reivindicación de Aprilia y sus problemas físicos están pasándole factura al catalán, pero en opinión de un exjefe de Honda, Livio Suppo, el aterrizaje de 'El Tiburón de Mazarrón' podría hacer bien al nueve veces campeón.

Tras las informaciones que apuntaban a un aterrizaje del '37' en el box del equipo oficial de Borgo Panigale, se generó una gran expectación. Dos 'gallos' en un gallinero es algo que siempre acaparan focos. A todo esto, se le sumó el hecho de que en la primera carrera del curso, en Tailandia, ambos protagonizaron una espectacular batalla en la carrera al Sprint. Se pasaron y se repasaron, y terminó con sanción para el '93' tras un adelantamiento al límite por el interior en la última curva del trazado de Buriram.

Marc Márquez junto a su jefe técnico, Marco Rigamonti, en el box del Ducati Lenovo durante el GP de Estados Unidos / EFE

Pero desde entonces Márquez ha sufrido más de lo esperado. Parece que Ducati ha perdido su dominio, con Aprilia a un nivel muy alto, mientras que el piloto de Cervera aún arrastra secuelas de la lesión que sufrió en el hombro derecho durante el GP de Indonesia del pasado curso, y que le obligó a perderse las cuatro últimas citas del calendario 2025, cuando ya había ganado el título mundial.

Muchos se han animado a especular sobre si las dificultades que atraviesa Marc podrían acentuarse con el aterrizaje de Acosta en Ducati el próximo curso. Pero lejos de la realidad, Livio Suppo, vinculado durante mucho tiempo con Honda y también con Ducati, cree que existen rivalidades que en el pasado que demostraron que el '93' podría tener cuerda para rato. "Es más como cuando Yamaha puso a Lorenzo junto a Valentino. No se lo tomó bien…, pero sería un estímulo para un piloto fuerte como Márquez", dijo el exjefe de Honda en una entrevista con GPOne. "Jorge prolongó la carrera de Rossi, ganó dos campeonatos mundiales más", valoró.

Dentro de la tensión que puede acumular un box con dos pilotos tan talentosos, Livio tiene claro que también hay cosas positivas. "Te rejuvenece porque te saca esa determinación de que, tal vez, con los años, has perdido un poco", decía Suppo, uno de los rostros más destacados del 'paddock' de MotoGP. “No veo a Marc enfadándose por algo así, al contrario", sentenciaba, sobre el posible aterrizaje de Acosta en el box.