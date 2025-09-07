Éxito rotundo en el Circuit con el GP de Catalunya de MotoGP

El GP de Catalunya de MotoGP dejó en Montmeló una postal de fiesta total. Desde primera hora de ayer se respiraba ese aire de gran acontecimiento que solo los grandes premios saben provocar, y el Circuit respondió a lo grande. Todas las expectativas se cumplieron: gradas repletas, ambiente familiar y un paddock que volvió a ser punto de encuentro entre deporte, política y sociedad.

El público acompañó en masa y devolvió la energía a los Márquez, protagonistas de un fin de semana histórico con triunfo de Marc en la sprint y de Álex en la carrera del domingo. Las tribunas rugieron como en las mejores épocas, con bufandas, camisetas y banderas convertidas en mosaicos de color que llenaron el Circuit de orgullo y emoción.

En total, desde el jueves han pasado 187.086 espectadores por el Circuit de Barcelona-Catalunya para presenciar las victorias de los hermanos de Cervera. La cifra de este domingo, en concreto, fue de 83.320 asistentes y, en esta edición, la afluencia se repartió de forma más equilibrada que nunca a lo largo de los cuatro días de Gran Premio.

El deporte, en el paddock

El éxito también se midió en el paddock. El futbolista del Barça, Gavi, compartió protagonismo con el exazulgrana Carles Puyol, mientras Toni Ruiz, CEO de Mango, coincidía con Josep Mateu, presidente del RACC, y Salvador Illa, presidente de la Generalitat.

Gavi, presente en el Circuit junto a su pareja, estuvo charlando con Marc Márquez / DUCATI

Joan Vehils, director de SPORT, departía con Carmelo Ezpeleta, máximo dirigente de Dorna, antes del inicio de las carreras en la jornada dominical.

Tampoco faltaron las instituciones: el conseller de la Presidència Albert Dalmau, el d’Esports Berni Álvarez, el d’Empresa i Treball Miquel Sàmper, el secretari general d’Esport, Abel Garcia y Pau Relat, presidente de Fira Barcelona y de Fira Circuit, todos ellos subrayando con su presencia el buen momento que vive el motor en Catalunya.

Joan Vehils, director de Sport, charló con el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, antes de la carrera / DORNA

La jornada y todo el Gran Premio quedaron marcados por la sensación compartida de éxito rotundo. Bajo la dirección de Ignasi Armengol, el Circuit volvió a demostrar que es capaz de reunir a miles de personas alrededor de una misma pasión.

Montmeló se convirtió en símbolo de unión y celebración, confirmando que el GP de Catalunya sigue siendo una cita imprescindible en el calendario de MotoGP. Y, además, con el 1-2 de los Márquez.