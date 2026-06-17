La exigente preparación de Àlex Márquez para llegar a tiempo a Brno

El Gran Premio de Catalunya dejó la impactante imagen del accidente de Àlex Márquez en la curva 1 del Circuit. El piloto tuvo que ser evacuado en ambulancia y esa misma tarde pasó por quirófano para tratar con éxito la lesión en la clavícula que le provocó la caída. Causó baja en los Grandes Premios de Italia y Hungría y este fin de semana tendrá la oportunidad de volver a subirse a la moto para probarse en los primeros libres del Gran Premio de la República Checa.

El pasado martes Àlex Márquez pasó revisión y recibió el apto médico y el permiso para viajar hasta Brno donde deberá pasar un último chequeo a cargo del director médico del Mundial, el doctor Angel Charte, a la espera de ser declarado 'apto' para correr. Se pondrá fin a un largo mes en el que el de Gresini ha pasado por un exigente proceso de recuperación que ha querido compartir con los aficionados una vez alcanzada ya la fase final.

Àlex Márquez, tras su operación / X

A través de un vídeo compartido en redes sociales bajo el título 'Volver a empezar', Àlex ha mostrado cómo ha sido un día normal en el proceso de recuperación, incluyendo imágenes cotidianas en las que se le puede ver en su casa de Madrid junto a su pareja. Escenas que se complementan con otras en las que se pueden ver las duras sesiones en el gimnasio o en exteriores realizando entrenamientos para llegar en la mejor forma posible al Gran Premio de la República Checa.

"Cardio no estoy mal, no estoy en mi mejor momento pero estoy bastante bien", afirma jadeante el ilerdense, tras una sesión de cardio en una pista de atletismo al aire libre. "La primera semana estuve en cama, la segunda empecé a moverme pero no pude hacer nada por el tema del cuello y las vértebras. A la tercera empecé a mover y le metí un poco de caña porque me quedaba muy soldado. Tenía todas las articulaciones muy quietas", recuerda.

Pasó a paso

"Ya a la cuarta y ahora que estamos en la quinta semana, he mejorado muchísimo pero a nivel de fuerza es donde me falta un poquito sobre todo en el hombro. Las articulaciones si las tienes quietas un tiempo, la musculatura cae", explica sonriente con su habitual buen humor, antes de poner rumbo al MSi Motor & Sport Institute, un espacio destinado a la formación, al deporte y a la tecnología que se encuentra ubicado en Alcorcón.

En el centro, Àlex, como él mimso explica, ha combinado sesiones de fisio, en las que se pueden ver las cicatrices de su operación en el hombro, con otras sesiones de readaptación.

"Así son mis días de recuperación. Seguimos paso a paso y tenemos buenas noticias: nos veremos en Brno", zanja el piloto.