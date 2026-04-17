Un excampeón advierte: "Marc Márquez podría retirarse si gana su décimo título"

El Mundial de MotoGP 2026 arrancó de la misma manera que finalizó 2025, con Aprilia al alza y Marco Bezzecchi como uno de los pilotos a seguir. Por otro lado, Marc Márquez acabó el campeonato lesionado tras una caída y aunque se tomó el tiempo necesario para recuperarse de forma adecuada, no parece haber llegado en plenas condiciones al inicio de curso.

Después de tres carreras disputadas, Marc es quinto del Mundial, a 36 puntos del líder, Marco Bezzecchi, y en el seno del equipo reconocen que el de Cervera aun necesita algo de tiempo. "En mi opinión, Marc aún no está al 100 por 100", explicó recientemente Davide Tardozzi en declaraciones a 'Sky Sport MotoGP'. "Si me piden un porcentaje… es como tirar los dados. No puedo decirlo, pero estoy seguro de que no está bien. Lo que pasó en Indonesia todavía tiene consecuencias. Aún no está bien", decía el italiano.

El campeonato desembarca ahora en Europa con el GP de España que se disputa en el Circuito de Jerez Ángel-Nieto, una cita que podría marcar un punto de inflexión. El momento para empezar la remontada, después de unas semanas de descanso propiciadas por el aplazamiento del GP de Qatar.

Sobre la situación actual del campeonato habló el italiano Marco Melandri en el podcast 'Chiacchiere da box', que conduce junto a Davide Valsecchi. Para el que fuera campeón de 250 c.c. en 2002, el físico está pasando factura a Marc Márquez y este podría ser su último campeonato, si se cumple una premisa: conseguir el décimo título.

"¿Creéis que Márquez seguirá o no?", se preguntaba el expiloto, afirmando que "me parece que pilota de una forma muy poco natural". Él mismo contestaba a su pregunta: "Tengo la impresión de que quiere ganar el Mundial y luego retirarse...".

‘Chiacchiere da box’, podcast de Marc Melandri / ‘Chiacchiere da box’

Una reflexión personal con la que no estuvo de acuerdo Lorenzo Savadori, piloto probador de Ducati, invitado en el programa. "No lo tengo claro, pero creo que Márquez seguirá", aseguró, restando importancia al físico de Marc. "En mi opinión, también hubo un problema físico detrás del rendimiento de Marc en Texas. Tengo la impresión de que claramente quiere intentar ganar. En cualquier caso, querrá seguir compitiendo", comentó.

Aprilia, el rival a batir

En cualquier caso, Márquez no solo tendrá que sobreponerse a sus propias circusntancias si quiere su décima corona, sino que tendrá que superar a unas Aprilia que parecen muy lejos del resto.

Para Melandri, "Bezzecchi parece más experimentado" y "ha mejorado mucho gracias a su duro trabajo". Por otro lado, Jorge Martín "parece tener más talento porque todo le resulta más fácil desde el principio. Entiéndase bien, no es que no trabaje duro. Más bien da la impresión de ganar confianza cuando se sube a la moto".