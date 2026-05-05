Las estrellas de MotoGP, con Marc Márquez a la cabeza, 'calentarán' el GP de Catalunya en el centro de Barcelona

El Gran Premi de Catalunya de MotoGP 2026, que se celebrará del 15 al 17 de mayo en Circuit de Barcelona-Catalunya, se ha presentado este martes en el Recinto Modernista de Sant Pau con una importante novedad, el MotoGP Fan Fest Barcelona, una propuesta abierta a la ciudadanía que trasladará el ambiente del gran premio a la Plaça de Catalunya.

Esta iniciativa, que sigue la línea de la que se celebró con tanto éxito con motivo del gran premio de Fórmula 1 y permitió interactuar a los fans con Carlos Sainz y Fernando Alonso, entre otros pilotos, se estrena ahora en MotoGP y Barcelona será la primera del calendario que la impusará.

Durante dos jornadas, el 13 y 14 de mayo, el espacio ubicado en Plaça Catalunya se convertirá en un punto de encuentro para los aficionados, con actividades, música, programas en directo y experiencias vinculadas al Mundial, pensadas para todos los públicos.

Uno de los momentos más destacados será el Meet the Riders, previsto para la tarde del miércoles 13, que reunirá a algunas de las grandes figuras del campeonato. Participarán el vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez; el subcampeón, Álex Márquez; y otros nombres destacados de la parrilla como Pedro Acosta, Álex Rins y Joan Mir. Todos ellos compartirán escenario con los aficionados en un encuentro abierto y participativo. También tomarán parte pilotos de Moto2 y Moto3, ampliando la presencia del Mundial en esta iniciativa.

La nueva Pelouse Jove

El Gran Premi en el Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a contar con una amplia oferta de actividades complementarias dirigidas a todos los públicos. El programa incluye propuestas ya consolidadas como el Pit Walk, el Open Track, el Hero Walk y la Riders Fan Parade, así como diversas zonas de entretenimiento, entre ellas la Kids Zone, la Green Zone y la Monster Energy Area. Este conjunto de iniciativas permite reforzar el contacto entre los pilotos de MotoGP y los aficionados que siguen el Gran Premio en directo en el trazado catalán.

Como novedad de esta edición, el Circuit de Barcelona-Catalunya estrenará la Pelouse Jove, un espacio pensado específicamente para acercar el motorsport a las nuevas generaciones. Situada en la curva 4 del circuito, la propuesta combina el seguimiento de la acción en pista con una oferta de ocio complementaria en un entorno dinámico y con precios asequibles.

La presentación de este martes ha contado con la participación de Miquel Sàmper, Conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat y presidente de Circuits de Catalunya; Pau Relat, presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona y Fira Circuit; y Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group.

Los representantes institucionales, durante la presentación del GP de Catalunya de MotoGP de 2026 / Miquel Rovira Paxau

La representación institucional la han completado Pol Gibert, secretario general del Departament d' Empresa y Treball y CEO Circuits de Catalunya; Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló; Anna Maria Martínez, diputada delegada de Promoción Económica de la Diputació de Barcelona; Nadia Quevedo, comisionada de Promoción Económica de l'Ajuntament de Barcelona; y Josep Mateu, presidente del RACC. En el ámbito deportivo, ha asistido el piloto probador de KTM y campeón del mundo de Moto2 en 2013, Pol Espargaró, ya que el resto de los pilotos de MotoGP en encuentran en Le Mans, donde este fin de semana se disputa el GP de Francia.

Pau Relat ha subrayado que "MotoGP avanza hacia un modelo con mayor proyección internacional y una conexión más directa con el público y las nuevas generaciones, un reto en el que el nivel de excelencia que impulsamos desde Fira Circuit es clave, tanto en lo que respecta a la organización global del evento como a los servicios que se ofrecen en ámbitos como la movilidad, la seguridad, la atención al público y las prestaciones tecnológicas”.

El conseller Sàmper ha destacado el éxito de todas las ediciones celebradas en el Circuit y ha deseado “que MotoGP siga muchos años más en Catalunya”, agradeciendo la labor de la organización del Mundial y en particular, de Carmelo Ezpeleta, “que siempre nos lo pone fácil”.

“Este año aportamos novedades en base a nuestro compromiso de mejorar cada año. Inauguramos un nuevo y moderno centro médico y estamos atentos a todos los aspectos relacionados con la seguridad de los pilotos”, ha explicado Sàmper, que ha destacado los “500 millones de euros que mueven los dos grandes premios de F1 y MotoGP en el circuito”.

El presidente del RACC, Josep Mateu, ha recordado "la tradición" de Catalunya en el mundo del motor y el motociclismo, así como "el espíritu innovador" de personas que han contribuido a hacer grande este deporte, destacando a "Jaime Alguersuari, Joan Moreta, Sebastià Salvadó y por supuesto, Carmelo".

Por su parte, Carmelo Ezpeleta ha cerrado el acto agradeciendo el esfuerzo del Circuit de Barcelona-Catalunya y su implicación por evolucionar en cada edición: "Dorna, que ahora es MotoGP Sports, tiene la sede en Barcelona, yo soy el más viejo de sus empleados y he visto el crecimiento de este deporte hasta convertirse en un gran acontecimiento deportivo. Barcelona será la primera ciudad en tener un Fan Fest y estoy orgulloso. Seguramente lo haremos en otros grandes premios, pero este será el primero. La F1 es inglesa, pero MotoGP es catalán", ha celebrado en referencia a los orígenes del campeonato.