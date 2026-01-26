Estrella Galicia 0,0 inicia una nueva temporada en el Campeonato del Mundo de MotoGP como patrocinador principal del Gran Premio de Brasil, que vuelve al calendario tras más de dos décadas de ausencia. La compañía gallega reforzará así su firme compromiso con este deporte, en el que ya esponsoriza el Gran Premio de España, además de ser la cerveza oficial del campeonato.

Brasil, única parada en Latinoamérica en 2026, regresa tras 22 años al calendario de MotoGP. Un verdadero hito a nivel deportivo y emocional para los aficionados, para los propios pilotos y también para Estrella Galicia 0,0,.

"Nuestra compañía está fuertemente vinculada a un mercado de sólida tradición y cultura cervecera como es el brasileño, en el que contamos con una histórica presencia gracias a la firme y tenaz apuesta de la empresa por el país a través de una filial propia", explica Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, propietaria de Estrella Galicia 0,0.

Como patrocinador principal, Estrella Galicia 0,0 figurará en los principales soportes de comunicación y promoción en el Autódromo Internacional Ayrton Senna durante el fin de semana de competición.

"Convertirnos en patrocinador principal del Gran Premio de Brasil supone un hito en nuestra larga trayectoria en MotoGP, una competición en la que no solo participamos como Cerveza Oficial, sino en la que nos hemos implicado al máximo en el desarrollo del talento de los pilotos y equipos. Brasil es un país clave en nuestra estrategia de expansión internacional y estamos felices de aportar valor y de participar de una manera tan activa en el regreso del mundial después de 20 años, y especialmente con un piloto local como Diogo Moreira, fruto de nuestro programa de desarrollo de talento", añade Ignacio Rivera.

Por su parte, Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP asegura que "la llegada de Estrella Galicia 0,0 como patrocinador principal del Gran Premio de Brasil es una fantástica noticia. Estrella Galicia 0,0 es la cerveza oficial del campeonato y uno de nuestros patrocinadores más comprometidos, tanto con los pilotos como con los aficionados: apoyando al talento y ofreciendo un espectáculo excepcional. Brasil ya ha agotado su aforo inicial y este patrocinio como Title Sponsor por parte de Estrella Galicia 0,0 sin duda será un activo extraordinario en nuestro regreso al país por primera vez en más de dos décadas".

El Gran Premio de Brasil, efectivamente, será el escenario del gran estreno en su país en la categoría reina de Diogo Moreira, embajador de Estrella Galicia 0,0. El piloto brasileño debutará entre su gente en la máxima categoría con Honda LCR, tras proclamarse la pasada temporada campeón del mundo de Moto2.

La actual temporada hereda un 2025 extraordinario para el proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0 en el motociclismo, con sus embajadores Marc Márquez y Álex Márquez firmando un histórico doblete en la categoría reina de MotoGP como campeón y subcampeón del mundo, respectivamente, a los que se unieron Moreira en Moto2 y José Antonio Rueda como campeón del mundo de Moto3, pilotos con los que se lleva trabajando durante más de una década en una apuesta por el talento y una filosofía de crecimiento y mejora que refleja la propia organización en sus proyectos empresariales.