Un estratosférico Marc Márquez arrebata la 'pole' a Pedro Acosta en Hungría

Brutal batalla por la 'pole' en Balaton Park (Hungría). Marc Márquez, aún recuperándose de su doble intervención de hombro y pie derecho, se llevó la 'pole' en una intensa batalla con el que será su próximo compañero de equipo, Pedro Acosta. Fermín Aldeguer, también recuperando su mejor versión tras una dura lesión de pierna, completará la tercera plaza en ambas carreras del fin de semana.

Con 22 grados en el ambiente y 39 en el asfalto, comenzaba la primera sesión clasificatoria. En ella se encontraban varios nombres destacados, entre ellos un Pecco Bagnaia que sufrió más de lo esperado durante del jornada del viernes en un circuito con el que se mostró especialmente crítico en la previa, calificándolo como "el peor del calendario con diferencia".

Confirmaba las mismas sensaciones durante el inicio de la Q2. En el primer pase por línea de meta, Toprak Razgatlioglu se colocaba en la primera plaza de la tabla con la Yamaha, con un registro de 1:38.074. Nada extraño, teniendo en cuenta que el turco conoce bien este circuitio tras haberse llevado un triplete de victorias el pasado curso, pero en la categoría de Superbikes. Es, por lo tanto, el único piloto a parte de Marc Márquez que conoce la victoria en suelo húngaro.

Tras el paso por boxes de los doce pilotos y a falta de cuatro minutos para el final, Enea Bastianini era primero (1:37.815) y Joan Mir segundo, a 0.134. Eso significaba el pase provisional a Q2 para ambos pilotos... pero estaba todo muy apretado. Todos se encontraban en menos de un segundo a excepción de Cal Crutchlow, con la Honda LCR y como sustituto de Johann Zarco, y Álex Rins.

Pecco y Marini, a Q2

Finalmente, fue Pecco Bagnaia el que logró llevarse el mejor registro, replicando lo que ya hizo en Tailandia y Catalunya, pasando de Q1 a Q2 (01:37.443). A poco más de una décima, Luca Marini para adjudicarse el otro billlete.

La primera vuelta lanzada de Q2, con todos los pilotos con medio delantero y blando trasero, traía consigo la caída del hombre que se llevó la 'pole' el año pasado: Marc Márquez (1:36.518). El catalán se había mostrado con muy buen ritmo ya en la FP2 del sábado (01:37.436). El de Cervera se topó con el asfalto en la deslizante curva 1, y tras él caía también Fabio Di Giannantonio.

Pudieron ambos volver a pista sin ningún tipo de contratiempo, y a falta de dos minutos del final, Acosta puso un 1:36.888, que parecía que nadie podría mejorar. Pero el '93' estaba dispuesto a hacerlo... para llevarse el gato al agua y lograr su segundo reloj Tissot tras el conseguido ya en Jerez.

En su penúltima vuelta lanzada, Márquez ponía un 1:36.791 y, pese a que el de Mazarrón se mostraba muy sólido, volvía a rebajar su propio registro en 6 milésimas para llevarse la 'pole' con un 1:36.785. Primera línea para los dos favoritos y para un brillante Fermín Aldeguer, quien conseguía su primera fila del curso tras el calvario de la lesión de fémur izquierdo.

La otra cara de la moneda fueron las Aprilia. Parece hasta extraño no ver ninguna moto de Noale en el 'Top 3'. Y pese a que Marco Bezzecchi y Raúl Fernández se dejaron ver por la parte alta de la tabla en algún que otro momento... parece que se les atraganta el tercer parcial y pierden mucho allí. Bezzecchi, líder del mundial, es el primero de Noale en la sexta plaza. Le siguen Fernández y Martín, séptimo y octavo respectivamente.