Bezzecchi desafía a Márquez en su jardín

Jornadas como la vivida hoy en Motorland (Aragón) demuestran que, aunque muchas veces Marc Márquez pueda parecer imbatible en sus circuitos talismán, tiene rivales de gran nivel que le ponen las cosas muy difíciles. Marco Bezzecchi se impuso en la Práctica del viernes (1:45.455) y le arrebató al '93' el récord de pista que él ostentaba desde 2025, que volvió a romper durante este viernes y que el italiano se atrevió a desbancar tan solo unos minutos después.

La realidad es que la jornada del viernes en Aragón terminó siendo algo atípica a lo que suele ser un fin de semana de carreras en suelo maño a estas alturas del curso. Mientras en anteriores ediciones el calor infernal abrasaba el trazado, al inicio de la sesión más importante de la jornada el termómetro marcaba 26ºC en el ambiente y 49 en el asfalto, con una brisa que bien disfrutaban los aficionados en las tribunas.

Empezaba la sesión con un primer mejor registro de Jorge Martín, que ponía el crono en 1:47.710, rebajando ya el mejor registro de Marc Márquez por la mañana (01:47.532). Bien es sabido por todo el mundo que la sesión vespertina suele ser aquella en la que los pilotos se ponen las pilas y buscan un 'time attack' que les permita pasar directos a Q2... y así fue.

Venían muchos pilotos en casco rojo cuando Marc Márquez se impuso y puso el 1:46.320. No es ningún secreto que el de Cervera tiene su particular idilio con MotorLand, el que prácticamente es su circuito de casa debido a su proximidad con la localidad ilerdense en la que creció.

Se le suman varios factores a este sentimiento de hogar: es uno de los circuitos donde más victorias ostenta en MotoGP, con un total de siete, y uno de sus favoritos, puesto que posee todo lo que beneficia su estilo: curvas técnicas, en su mayoría a izquierdas, y de sentido antihorario.

Aprilia desafía a Ducati

Pero bien es sabido que, si bien MotorLand es un trazado especialmente favorable a las características de Ducati, las Aprilia no iban a poner las cosas fáciles. Se encuentran en un increíble momento incluso donde Borgo Panigale brilla. No tardó Marco Bezzecchi en ponerse a poco más de una décima, distancia que recortaría en el ecuador de la sesión, tras un impecable giro que lo puso a tan solo 39 milésimas de la Desmosedici GP26.

A los pocos minutos sorprendía un estelar Fermín Aldeguer. En su regreso a la competición tras su lesión vertical, el murciano se colocaba en primera plaza con un 1:45.909 que, en realidad, duró poco en la posición de privilegio.

Mientras Jack Miller se iba al suelo en la curva 2, Bezzecchi asaltaba el liderto para dejar a Fermín a 74 milésimas mientras Márquez caía hasta la quinta plaza.

Pero es uno de sus circuitos. Y el nueve veces campeón se sacaba de la chistera una de esas vueltas estelares a las que tiene a todo el mundo acostumbrado.

Y con un mejor tiempo de 1:45.493, el de Cervera daba el pistoletazo de salida a un alocado final de sesión. Rebajaba el récord histórico que él mismo logró en este circuito un año atrás. Por entonces, era un 01:45.704... por lo que lo rebajó por más de dos décimas.

Pero bien es sabido que Aprilia y Bezzecchi se encuentran en un muy buen momento de forma. Y el italiano despedazó el récord del '93' (1:45.455) para rebajarlo por 38 milésimas.

Álex lo intentó todo

Álex Márquez intentaba arrebatárselo con dos brillantes primeros parciales... pero en el último se le escapaba y se quedaba a tan solo diez milésimas.

La sesión terminó con 'Bezz' dominando y los dos Márquez al acecho, mientras Fabio Di Giannantonio y Fermín Aldeguer completaban el 'Top 5'.

Sufrieron más de lo esperado Jorge Martín, séptimo, y Pedro Acosta, octavo. En el caso del madrileño, tuvo algún problema con la aerodinámica a mitad de la sesión. La realidad es que el 'Top 10' quedó muy apretado, con todos los pilotos a menos de 9 décimas.

Sin duda, uno de los hombres de la jornada fue Johann Zarco. El piloto francés, quien regresaba a las pistas tras su dura lesión en la pierna tras su grave accidente en Barcelona, conseguía clasificarse directamente a la Q2. Otros dos pilotos tendrán la oportunidad de hacerlo mañana, tras pasar por Q1.