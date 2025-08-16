Estadísticas de Marc Márquez y otros pilotos españoles en el circuito de Red Bull Ring

El Mundial de motociclismo celebra este fin de semana su 13ª carrera del año 2025 y lo hace con el Gran Premio de Austria, que se disputa en el circuito Red Bull Ring.

Para los pilotos españoles, el trazado ubicado en la localidad de Spielberg no es por lo general una pista de buen recuerdo, destacando por encima de todo la imposibilidad de ganar en él del seis veces campeón de MotoGP, Marc Márquez.

Repasamos en las siguientes líneas las estadísticas más destacadas para los pilotos españoles del GP de Austria desde que se disputa en este circuito.

MotoGP - Lorenzo y Martín, las únicas victorias

De las once carreras de MotoGP disputadas en Red Bull Ring, cabe destacar que sólo dos han tenido victoria española, por siete de los pilotos italianos. Jorge Lorenzo estrenó el palmarés español en MotoGP en Austria en el año 2018, y tres años más tarde Jorge Martín repitió este logro, si bien lo hizo en el GP de Styria (segunda carrera en Austria que se produjo en 2020 y 2021 por las modificaciones en el calendario provocadas por la pandemia).

Jorge Martín celebra su triunfo en el GP de Styria de 2021. / Shutterstock

Cabe resaltar que Marc Márquez, si bien no ha conquistado ninguna victoria en Red Bull Ring, sí ha conseguido tres veces consecutivas finalizar en segunda posición las carreras, en los años 2017, 2018 y 2019, en los que Dovizioso (dos veces) y Lorenzo se llevaron los triunfos.

No obstante, cabe destacar que en esta ocasión el dominio va a parar a manos de los pilotos italianos, que han ganado siete de las once carreras disputadas en Red Bull Ring a lo largo de los últimos nueve años. Tres de esos triunfos fueron de Andrea Dovizioso y otros tres, obtenidos además de manera consecutiva en las tres últimas temporadas, del bicampeón del mundo Pecco Bagnaia.

Moto2 - Otras dos victorias

Si en MotoGP es evidente que el GP de Austria no es uno de los favoritos de los pilotos españoles, en Moto2 ocurre algo similar. Los pilotos nacionales no han brillado especialmente en dicho trazado, quedando limitado su palmarés a dos victorias.

Jorge Martín en 2020 fue el primer piloto español en conquistar el triunfo en Spielberg, hito que repetiría el año siguiente Raúl Fernández. Este último lo hizo además acompañado de otro piloto nacional en el podium, gracias a la tercera posición obtenida por Augusto Fernández.

Moto3 - El país con más triunfos

La categoría menor del campeonato es la que ha proporcionado más alegrías al motociclismo nacional desde la llegada del campeonato del mundo al Red Bull Ring en el año 2016, gracias a cinco triunfos en once carreras que han convertido a España en el país con más victorias en dicha cilindrada.

Joan Mir, en el GP de Austria 2017. / Shutterstock

Joan Mir fue el primero que logró subir a lo más alto del cajón en Moto3, haciéndolo de manera consecutiva en los años 2016 y 2017, mientras que Albert Arenas conseguiría lo mismo en 2020, y en 2021 hubo doblete con victoria de Sergio García en el GP de Austria y de Pedro Acosta en el GP de Styria.

No obstante, nunca hasta la fecha se ha producido un triplete español en un mismo podium del GP de Austria, algo que este año optan a conseguir los cinco pilotos nacionales que marchan en las cinco primeras posiciones en la categoría menor del campeonato.