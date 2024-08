La espectacular doble caída de Pedro Acosta en los primeros libres del GP de Austria

El piloto murciano llegaba con muchas ganas de hacer algo grande en el GP de Austria, circuito local de su equipo, KTM. Pero el fin de semana no ha podido empezar de la peor forma para 'el tiburón'.

En la primera toma de contacto con el circuito de 'Red Bull Ring', Acosta ha sufrido una espectacular doble caída que ha ocasionado una bandera roja en los primeros libres de este viernes.

El piloto de KTM no se ha encontrado cómodo en ningún momento de la sesión. De hecho, ya había evitado una caída, en la curva 6, en sus primeras vueltas en Spielberg. Pero en la chicane no ha tenido tanta suerte. Allí, en la curva 2, no ha podido evitar caerse al suelo.

Por suerte, el murciano ha podido levantarse y seguir adelante con su vuelta. Aunque no ha podido rodar mucho más tiempo, porque unos giros más tarde se ha vuelto a caer de nuevo, en la curva 4, en una caída más fuerte que la anterior.

Acosta se ha quedado en medio de la pista y ha dejado suciedad en el trazado, lo que ha obligado a sacar la primera bandera roja del fin de semana. Por su parte, el piloto ha salido andando por su propio pie y se ha dirigido a su garaje.