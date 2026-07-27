El espectacular desafío de Jorge Martín en los Pirineos durante el parón de MotoGP

La parrilla de MotoGP se encuentra a menos de dos semanas para la vuelta al trabajo tras el parón estival. Mientras algunos pilotos han ido compartiendo a través de sus redes sociales imágenes de sus vacaciones, otros han aprovechado para apuntarse a otras actividades deportivas a las que habitualmente no pueden sumarse. Uno de ellos, Jorge Martín, quien completó un interesante reto en biclicleta.

No es ningún secreto que el campeón del mundo de MotoGP de 2024 es un gran apasionado del ciclismo. 'Martinator' entrena habitualmente en Andorra con rostros como Purito Rodríguez, Aleix Espargaró y Enric Mas, entre otros, y gran parte de su preparación física para subirse a la RS-GP pasa por entrenar en las otras dos ruedas.

Su gran amor por este deporte lo ha llevado a completar, en las últimas horas, un reto: cruzar los Pirineos de mar a mar. El madrileño completó este domingo la séptima etapa de su trayecto en bici de Roses a San Sebastián, un reto personal en el que demostró su resistencia física y exigencia mental.

Durante siete jornadas, el '89' ha estado copartiendo sus aventuras del trayecto a través de publicaciones en redes sociales, y como no, a través de Strava y YouTube. Dividió el reto en varias etapas: la primera, de Roses a Ripoll, la segunda de Ripoll a Andorra, la tercera de Andorra a Salardú, la cuarta de Salardú a Gripp, la quinta, de Gripp a Bedous. Para ir cerrando, el sábado pasado se enfrentó a Bedous-Larrau y la última etapa, la más larga y de 165 kilómetros, fue el domingo, uniendo Larrau con San Sebastián.

"Lo conseguimos de Roses a San Sebastián ¡bestial!", comenzaba diciendo Martín tras el reto. "¡Intentando ser mejor cada día!", sentenciaba. Por delante, una semana de descanso antes de ponerse en 'modo trabajo' de nuevo. Y es que el madrileño, así como el resto de la parrilla, volverá al trabajo para el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, que se disputará del 7 al 9 de agosto en el emblemático circuito de Silverstone.

El también campeón del mundo de Moto3 en 2018 aterrizará como líder del campeonato con 208 puntos, 14 por delante de Ai Ogura y 18 de Marc Márquez, que es tercero. El mundial se ha convertido en uno de los más apretados de los últimos años, por lo que espera por delante una segunda parte de la temporada de lo más apasionante.