Espargaró reclama las acciones de Morbidelli: “Una más, y ya van 27376392…”

La carrera dominical en Mugello se presentó como una buena oportunidad para Maverick Viñales y KTM. El piloto español se mantuvo durante las primeras vueltas como la mejor moto de la fábrica austríaca, hasta que Franco Morbidelli le tocó en la primera curva del trazado. Una vez más, el piloto italiano se vio dentro de un lance de carrera, al igual que sucedió en Silverstone con Aleix Espargaró. Morbidelli recibió una sanción con una 'long lap', tras ejecutarla tuvo que repetirla por saltarse los límites de la pista.

Viñales acepta las disculpas

Mientras que Viñales se mostró calmado ante lo ocurrido y acepto sus disculpas, Aleix Espargaró se pronunció en 'X' tras el choque: “Una más, y ya van 27376392…”. Maverick no esperaba en esos momentos un adelantamiento del piloto italiano, al que ya había adelantado dos curvas atrás. "No me lo esperaba, no le vi llegar y no pude reaccionar, si le hubiera victo podría haber levantado la moto. Está clara la responsabilidad porque le han sancionado con una long lap, eso a mí no me sirve de nada, pero las normas están así", las palabras de Viñales fueron recogidas por 'Motorsport.com'.

"Si yo estaba allí es que había espacio"

Tras la carrera Morbidelli se disculpó con el de KTM por lo ocurrido en la pista: "Sí, vino después de la carrera, se disculpó, dijo que cometió un error, así que todo está perfecto", zanjó el de KTM. En las declaraciones posteriores del Gran Premio, el italiano del VR46 también asumió la culpa: "Cometí un error en la curva 1 toqué a Maverick. Estoy decepcionado por cómo acabó la cosa". El italiano explicó que no había podido ver el incidente, pero bajo su perspectiva confirmó que el adelantamiento sobre Viñales podía realizarse: "Si yo estaba allí es que había espacio, pero acepto la penalización" así se publicaron las palabras de Morbidelli en 'Motorsport'.

Espargaró replica a Morbidelli

La rivalidad entre Aleix Espargaró y Franco Morbidelli se encendió en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, donde ambos se fueron al suelo en la primera vuelta de la carrera dominical. El accidente entre ambos provocó la bandera roja por el aceite que desprendió la moto del italiano en la pista.

Tras lo ocurrido en Mugello, Espargaró no tardó en pronunciarse contra el italiano: “Una más, y ya van 27376392…” compartió el catalán en su perfil de 'X'. Unos minutos más tarde volvió a pronunciarse para responder a un comentario, tras la suave sanción al italiano: "Exacto, porque el carrerón que estaba haciendo Mack ya no se lo devuelve nadie" concluyó Aleix.

La acción de Morbidelli sobre Viñales en Mugello, dejó duras críticas en redes sociales sobre la leve sanción aplicada por los comisarios de dirección de carrera. La 'long lap' de sanción que recibió el italiano equivale aproximadamente a tres segundos de sanción.