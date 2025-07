Espargaró, sobre el conflicto entre Aprilia y Martín: "Si él no quiere estar allí, no entiendo que le obliguen a quedarse"

El desacuerdo entre Aprilia y Jorge Martín se está presentando más complejo de lo esperado, dado que ninguna de las dos partes cede frente a la cláusula del contrato del vigente campeón de MotoGP. Martín dio el salto a Aprilia tras el cambio de Marc Márquez al Ducati Lenovo Team. La estrecha relación con Aleix Espargaró, expiloto de MotoGP, incitó a Martín a dar el salto a la fábrica de Noale.

La cláusula del contrato

Las buenas sensaciones de Aleix Espargaró con Aprilia impulsaron al '1' a dar el salto al box de Aprilia. Espargaró se hizo con tres victorias en la categoría reina junto a la fábrica italiana, tras conseguir el correcto desarrollo de Aprilia durante ocho temporadas. El conflicto Aprilia-Martín surgió a raíz del Gran Premio de Le Mans, momento donde una de las cláusulas del contrato del piloto español podía activarse al no encontrarse entre los primeros clasificados de la general.

"Él no quiere estar allí"

La participación de Aleix en el Gran Premio de Países Bajos ofreció la oportunidad de conocer su punto de vista sobre el conflicto. "Es una situación muy triste y dura por las dos partes involucradas, y yo puedo entenderlas a ambas. Pero si hay una cláusula que permite a Martín salir de un equipo, y él no quiere estar allí, no entiendo que la otra parte obligue a quedarse a alguien que no quiere permanecer allí" las palabras de Espargaró estuvieron recogidas por 'Motorsport.com'.

La decisión de Dorna

Albert Valera, manager de ambos pilotos, fue el encargado de introducir esta cláusula en el contrato de Martín. La discusión entre el representante y la fábrica están desgastando a Valera. Así lo indicó Aleix, quién también está bajo su representación: "Está siendo un periodo muy complicado para Albert, quien, a mi modo de ver, es el mejor representante de este paddock. Yo he trabajado con otros agentes, y cuando hace un contrato, nadie lo hace como él" concluyó.

En el caso de que ambas partes no coincidan, deberán recurrir a vías judiciales. Durante el GP de los Países Bajos, también surgieron otras declaraciones como las de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna: "Nosotros como organización, si el año que viene llegara una inscripción donde el piloto no tiene la libertad por parte del anterior contratante, nosotros no admitiremos esa inscripción".