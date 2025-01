'Espargabros', vidas paralelas de dos hermanos en MotoGP

En compás de espera hasta que arranque la nueva temporada de MotoGP, la plataforma de streaming deportivo DAZN, sigue con su serie de documentales inspirados en los protagonistas de la parrilla y esta semana ha estrenado ‘EspargaBros’, centrado en la relación de los hermanos Espargaró. Aleix y Pol han vivido dos carreras paralelas, pero muy distintas. Ahora, ambos se enfrentan a los momentos más importantes de sus trayectorias deportivas tras abandonar la competición.

Pol y Aleix se sientan en una sala de cine para visualizar algunos de los momentos más importantes de sus vidas y comentarlos en confianza y con sinceridad. Desde sus primeros pasos a lomos de una moto hasta los momentos más dramáticos en carrera, el documental ofrece un viaje sin igual por la trayectoria de los Espargaró.

El mayor de los hermanos, Aleix, destaca que: “Me parece increíble todo lo que ha pasado. Me giro y es ayer, pero no es ayer, han pasado 1.000 carreras, más de 25 años de hacer locuras con las motos los dos juntos y ha pasado muy rápido”.

Pol, por su parte, reconoce que: “En todo este proceso yo creo que he sido el afortunado. Yo tenía a Aleix, él era el que estrenaba las motos, el que va por la nieve abriendo camino para que los demás pasen. Yo siempre he tenido un camino un poco más plácido”.

Sangre caliente

Aprilia, Yamaha, Honda, KTM… Ningún fabricante se ha salvado del temperamento de dos hermanos que viven la competición de un modo único. En este sentido, Aleix reconoce que: “Igual yo soy un poco más de sangre caliente (…) Hay momentos de tensión que son difíciles de gestionar y es una de mis asignaturas pendientes (…) Siempre he hecho pagar mis cabreos y mis enfados con la gente que mejor me llevo y más quiero. Esa confianza, para lo bueno y para lo malo, me ha llevado a cometer errores y me va a perseguir siempre”. El pequeño de los hermanos añade sobre los enfados con sus equipos y seres queridos que: “Quizá es porque tienes más confianza y sabes que te lo van a perdonar o que te van a entender y comprender. Son los únicos que en ese momento están sufriendo contigo, porque esto nos pasa cuando estamos pilotando, pero a ellos también les afecta. Los niveles de adrenalina, por el riesgo, te hacen hacer cosas que nunca harías”.

Pese a tener actitudes similares, Aleix se caracteriza especialmente por su franqueza: “Si estoy orgulloso de algo es de ser cero hipócrita. He sido capaz de ser muy fiel a como soy yo y enseñarlo siempre, lo bueno y lo malo (…) He sido así durante mi carrera deportiva, muy temperamental”. Pol, por su lado, reconoce que: “Me dan mucho miedo las redes sociales. Porque es cierto que hay cosas muy positivas, pero también hay otras muy negativas que no quiero enfrentarme a ellas”.

‘EspargaBros’ también abre una ventana que se asoma a las grandes rivalidades que han vivido los Espargaró, pero también a sus referentes. Aleix indica que: “A nivel de ídolo de cuando era pequeño era Valentino (Rossi). Yo soy mayor que Marc (Márquez). Marc no existía, así que yo poder llegar y correr con Valentino fue impresionante (…) Con Marc nos cambiamos un casco y le dije que le he sufrido y perseguido toda la carrera deportiva, yo creo que no ha habido piloto con más talento en todo el campeonato. Yo en la primera parte de mi carrera deportiva no le podía ni ver, porque era la criptonita de mi hermano”.

El mayor de los hermanos también habla sobre uno de sus grandes amigos en el Mundial, Jorge Martín: “Yo no tengo el talento, ni de lejos, de los pilotos que han luchado por el título Mundial. Y si yo he conseguido ganar carreras con esta moto, he hecho poles, tengo récords en muchas pistas, ¿por qué Jorge no puede luchar por un título Mundial? Luchar, yo no he dicho que vaya a ser campeón con la Aprilia el año que viene, pero yo creo que Aprilia está haciendo un buen trabajo”.

Pol actualmente ejerce labores de probador en KTM por lo que conoce bien la moto y a Pedro Acosta y su ambición: “Necesitamos algo de tiempo y creo que esto es algo que nos juega en contra. Pedro es un tipo joven, con muchísimo talento y quiere ganar. No quiere esperar más, es impaciente, como todos lo hemos sido en nuestra juventud por querer ganar. Debemos tener la responsabilidad de darle a Pedro las herramientas suficientes para que él pueda ganar, no solo luchar por un título, sino que lo haga, que sea realidad. Porque lo necesitamos nosotros y lo necesita él”.