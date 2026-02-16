Los españoles dominan los test oficiales de Moto3 y Moto2 en Jerez

Recta final en la pretemporada del Mundial de MotoGP 2026 y antes de los ensayos finales de la categoría reina, programados para este fin de semana del 20 y 21 de febrero en Buriram (Tailandia), las categorías inferiores también afontan los últimos test antes de la cita inicial en suelo tailandés, del 28 de febrero al 1 de marzo. Y en ellos ha habido poco margen para las sorpresas.

Los pilotos de Moto2 y Moto3 han realizado las últimas tandas de entrenamientos oficiales durante las últimas dos semanas. Primero rodaron en la montaña rusa de Portimao (Portugal), oficialmente conocido como Autódromo Internacional do Algarve, en unas jornadas en las que pocas conclusiones se pudieron sacar debido a la poca acción en pista que se pudo desarrollar sin agua. Las borrascas que han azotado la Península Ibérica hicieron prácticamente imposible desarrollar con total normalidad los ensayos.

Máximo Quiles presenta su candidatura

Distinta ha sido la película en los test programados en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que será la quinta parada del calendario de 2026. Durante el fin de semana fue el turno de los pilotos de Moto3 y Máximo Quiles (Aspar Team), presentó su candidatura a ser uno de los favoritos tras llevarse el tiempo más rápido de la jornada del domingo.

El pupilo de Marc Márquez, que afronta su segunda campaña mundialista, encabezó la tabla combinada gracias a un registro de 1:43.930 y fue seguido por todo un veterano como Scott Ogden (CIP Green Power), que detuvo el reloj en 1:44.054. Tercero en la combinada terminó el español Adrián Fernández, a lomos de la Honda del Leopard Racing, registrando el mismo tiempo que el británico.

En cuanto al sevillano David Muñoz (Intact GP) concluyó en sexta posición con un registro de 1:44.403; seguido de otra de las grandes promesas de la categoría, Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), que fue el más rápido de la jornada del sábado. Su compañero de equipo, el 'rookie' Brian Uriarte, campeón de la Red Bull Rookies Cup y el JuniorGP el pasado curso, terminó decimoctavo a 1.142 del líder, continuando su adaptación.

Cuatro españoles en el 'Top 5' en Moto2

En cuanto a la categoría intermedia, su turno empezó este lunes que dejó ya entrever quienes serán los pilotos a batir para esta temporada. Celestino Vietti (SpeedRS Team), pupilo de Valentino Rossi, fue el más rápido de la primera jornada, con un registro de 1:39.920 que marcó en la última vuelta que dio en pista.

Le siguió Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha), que poco a poco va adaptándose a la categoría tras tres temporadas de mucho sufrimiento y resultados grises. El mallorquín, campeón de Moto3 en 2022, consiguió su primera victoria en la categoría en el último GP de 2025 y se quedó a 0.111 del registro del italiano.

El 'Top 3' lo cerró uno de los favoritos de la categoría, David Alonso (Aspar Team). El campeón de Moto3 en 2024 se quedó a 0.235 de la referencia, y su compañero, Daniel Holgado, fue octavo a 0.427. Y es que cabe destacar que el 'Top 10' estuvo comprimido en menos de medio segundo, dejando entrever la igualdad que existe en la categoría.

Iván Ortolà (MSi Racing) y Alex Escrig (Forward) completaron el 'Top 5', en el que hubo cuatro españoles, y Manuel González, candidato al título de Moto2 el pasado curso hasta la última carrera, terminó décimo. Ahora, las miradas están puestas ya en la jornada del martes, que concluirá sabiendo qué piloto se presenta como referencia para el primer GP en Tailandia.