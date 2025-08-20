El español Pol Espargaró sustituirá a Maverick Viñales en Balaton Park

El español Pol Espargaró, piloto de pruebas de KTM, que ya disputó para la escudería Tech3 el Gran Premio de la República Checa, sustituirá al lesionado Maverick Viñales en el Gran Premio de Hungría.

"Es duro para Maverick perderse otra carrera, pero en Austria vimos que necesita más tiempo de recuperación y es importante pensar en MotoGP cuando estás al ciento por ciento", explica Pol Espargaró en la nota de prensa del equipo KTM Tech3.

"Espero que vuelva cuanto antes, pero ahora mismo nos centramos en Hungría y no es fácil cambiar el chip de piloto probador por el de piloto de MotoGP, con el nivel que tiene la categoría y el ritmo que tienen los demás", reconoce Espargaró.

"Hemos hecho algunas pruebas recientemente y vemos que el proyecto está progresando mucho, por lo que estoy contento de poder ayudar al equipo y a la fábrica compitiendo y, como siempre, aportar valor a nuestro trabajo entre bastidores y en las carreras", señala Pol Espargaró.

Aleix sustituirá a Chantra

Por su parte, su hermano grande, Aleix Espargaró, también disputará el GP de Hungría en sustitución de Somkiat Chantra en LCR-Honda, lo que hará que ambos hermanos vuelvan a coincidir en un gran premio de Moto GP.