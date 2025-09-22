España logra el doblete en el Trial de las Naciones

España logró este domingo en Tolmezzo (Italia) el doblete en el Trial de las Naciones 2025 con los triunfos de los equipos masculino y femenino en sus respectivas categorías. Se trata del trigésimo primer título español en la competición, el vigésimo primero consecutivo.

En categoría masculina, donde partían como favoritos, triunfaron en el trazado alpino formado por quince duras zonas el 38 veces campeón del mundo Toni Bou, Jaime Busto y Gabriel Marcelli, que sumaron 30 puntos, por los 79 de Gran Bretaña y los 85 de la anfitriona Italia, quienes completaron el podio, informó la Federación Española de Motociclismo en un comunicado.

Los tres lideraron la competición desde la primera zona superando la primera vuelta con 18 puntos de penalización más 3 por tiempo. Para la segunda pasada Bou, Marcelli y Busto mantuvieron el mismo nivel sumando tan solo 9 puntos al completar el recorrido completo, llevándose de esta manera el título.

En categoría femenina se impuso el equipo formado por Berta Abellán, recién proclamada campeona del mundo, Laia Pi y Daniela Hernando, que repetían tras su participación en 2024, donde quedaron en tercera posición. Las tres lideraron la carrera durante las dos vueltas, aunque en las últimas zonas, las italianas consiguieron empatar.

Con la carrera terminada, faltaba el desempate y España tenía más ceros que Italia. Sin embargo, una reclamación por parte del país anfitrión atrasó la celebración hasta la entrega de medallas, cuando las españolas conocieron que eran las vencedoras.

Para el seleccionador nacional, Jordi Prat, ha sido un fin de semana "increíble". "Llegábamos con un equipo muy fuerte con Toni, Jaime y Gabriel, y con el equipo joven femenino. Berta llegaba como líder tras ser campeona del mundo y Laia y Daniela ya demostraron el año pasado un gran nivel, aunque esta vez nos han dado una auténtica lección a todos".

"La victoria del equipo femenino es una sorpresa de la que estamos muy orgullosos y felices. Enhorabuena a los seis pilotos, al equipo masculino que sigue demostrando que son los mejores año tras año y a las chicas que nos han demostrado que son capaces de todo", añadió Prat.

